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自由廣場》藍委藉考察北檢之名 行干預司法之實？

2024/11/04 05:30

◎ 葉昱呈

立法院司法及法制委員會召委吳宗憲，四日安排立委考察台北地檢署「偵查不公開」作業執行情形，引發「假藉考察北檢之名，行干預司法之實」爭議。

首先，吳宗憲委員刻意安排立委考察北檢的目的，無非是要向社會大眾暗示許多關於民眾黨主席柯文哲的弊案報導，都是源於檢察官對外放話，問題是，依據《刑事訴訟法》第二四五條第五項授權司法院及行政院會同訂定之《偵查不公開作業辦法》第五條規定，應遵循偵查不公開原則之人員，僅限於檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員，並不適用被告和潛在被告等其他對象，換言之，即便是民眾黨核心幕僚對外爆料犯罪事實資料，並不違反「偵查不公開」原則，且單憑媒體報導內容亦無法證實消息來源之真偽。更何況民眾黨立委黃國昌曾多次痛批媒體報導內容宛如科幻小說，是含沙射影及捏造故事，試問既然是科幻小說，還有洩漏偵查之問題嗎？

其次，涉入京華城弊案的柯文哲日前才被延押，在此敏感時機點考察北檢，不禁令人質疑是否為了施壓個案，而以立法權干預司法權？況且北檢獨立行使職權受到憲法保障，若強行伸手介入檢察體系，對檢察官辦案形成壓力，恐將嚴重斲傷司法公信力。

再者，《偵查不公開作業辦法》已明確規範偵查程序中，得適度公開或揭露之要件（例如：社會矚目案件，有適度公開說明之必要；對於媒體查證、報導或網路社群傳述之內容與事實不符，認有澄清之必要），而吳宗憲曾任檢察官，難道不清楚北檢係依據上述規定執行「偵查不公開」作業？如該辦法尚有不足之處，自得建議司法院修法，如屬於未依規定執行，則應追究行政或刑事責任，既然「偵查不公開」作業從訂定辦法到執行整個過程，立法院並無置喙餘地，試問司法及法制委員會還有必要赴北檢考察嗎？只能說是司馬昭之心，路人皆知！

（作者為公務員）

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