自由廣場》賀川誰勝選 美「挺台抗中」不變

◎ 林正二

美國總統大選將屆，儘管兩黨候選人川普與賀錦麗迄今在台海戰略上仍不夠明確，但無論誰勝選，居於美國的民主理念、戰略與經濟利益，美政府挺台抗中策略不可能改變，將持續維護台海安穩與台灣的自由民主體制，這是美國兩黨的共識，析述如后。

首先，就維護民主國家人民自由歡樂的生活、自由創作來看，在萬聖節剛過，美國與台灣等全球民主國家人民，快樂地渡過佳節，到處可見無奇不有的變裝遊行、派對，歡樂無比、創意無限，對照極權中國全力打壓民眾的變裝遊行，上海等大城市的居民怨聲載道，中國各地網民抗議聲四起，怒吼要革命的強烈對比，美國身為全球民主國家的領導者，鑒於民主與極權國家人民的生活方式差異那麼大，居於歷史經驗的使命感，將持續維護自由世界的秩序與全球人民的自由生活。

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鑒此，美國無法漠視習近平想改變世界秩序，輸出充滿集體意識、違反人性、壓抑自由創作與政治權利的共產主義；尤其在中共這幾年迫害新疆人權，以及高壓統治香港，禁止港人集會遊行，很多港民逃亡國外後，美國有感於台灣處在民主國家對抗共產中國的最前線，是亞太民主國家的楷模，居於自由民主理念，無論誰擔任美總統，美國都會跟台灣在政治、軍事、經濟與文化上維持密切的關係，持續軍售台灣，挺台抗中，以維護台灣人民的自由民主生活。

其次，就美國的戰略利益而言，在習近平擴展軍力、共軍不斷侵入東海、南海與台海之際，台灣作為西太平洋的大島，如美國好好運用，可作為第七艦隊南下北上的中轉站，對美國控制東南亞地區極為有利；美國如以台灣為基地，更可發揮遏止中國東海及南海艦隊的作用，並可對中國東南地區形成直接威脅。因此，美國要發揮印太戰略的功能，台灣不可或缺的卓越地緣戰略地位，是美國下任總統無法漠視，必須持續加強台灣軍力，方能維護印太與台海地區安穩，而有助於美國戰略利益的維護。

第三，就全球化經濟觀點而言，台灣扼守住了東北亞進入南中國海兩個主要的水道，一個是台灣海峽，另一個是巴士海峽，而南海為東北亞各國最主要的能源燃料補給線以及通往歐非的主要航線，是維持日本命脈的海上交通線。且由於台灣在全球高科技產業供應鏈體系的重要性，美國很清楚，缺少了台灣是無法運作的，如台灣被中共奪走，將嚴重影響美國的經濟與工業發展。

台灣卓越的地緣戰略地位、獨步全球的電子資訊產業以及融合東西方的多元文化與民主發展經驗，是融入全球化結構，建構印太地區民主價值同盟抗衡中國，不可或缺的角色。這是美國無論誰擔任下任總統，都必須挺台抗中的重要原因。

（作者為退休駐美外交人員）

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