社論》比「川普交易」更重要的事

備受關切的美國大選將在十一月五日登場，但提前投票部分已有數千萬人參與，投票狀況熱烈。而各大民調機構發佈的川賀支持度，顯示兩人仍處於拉鋸狀態，但川普後勁之強，以及對台灣搶美國的晶片生意與付保護費等說法，顯然引起台灣投資人憂心，造成台股未能受到美股各大指數創新高的激勵，反而陷入盤整。

美中貿易戰之後，由於半導體產業、尤其「護國神山」台積電，成為美國制裁中國獲得先進晶片的夥伴，台灣經濟成為受惠的一方，台股創下兩萬四千點高峰。而台積電由於占有九成以上的全球先進晶片市場，在美發行的存託憑證（ADR）甚至具有引領美科技股的影響力。令人訝異的是，在美國大選即將攤牌之際，台股卻異常疲軟，顯示投資人顯然有所疑慮，紛紛退場觀望。不必諱言，川普既具有商人性格，又有民粹色彩，政策充滿不確定性，加上屢屢攻擊「台灣搶走美國的晶片生意」，對攸關區域安全的台灣安全問題，未有防衛台灣的明確表態，反而一再吹噓習近平會因為害怕他而不敢進行任何入侵，另一方面則要求台灣付保護費；而民主黨候選人賀錦麗對台態度似乎並未達到拜登「堅若磐石」的程度，凡此造成台灣投資人對美大選結果充滿疑懼。相對於台股受到川普言論的衝擊，全球金融市場部分可能受益於川普當選的商品，例如比特幣等，被視為「川普交易」的代表性商品則連日大漲。

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然而，台灣投資人似乎過慮了。檢視近年的美國大選，川普第一次當選時，也引發台灣金融市場的動盪。但後來川普為了讓製造業回流，解決美中貿易的失衡，發動美中貿易戰，一舉扭轉自由世界對中國經由中產階級崛起帶來民主改革的幻想，台灣更因美中貿易戰而受益，川普受台灣民眾的喜愛度大增。再來，拜登打敗川普之初，亦曾引起台灣的疑慮，豈知，拜登抗中態度更為強硬，不僅延續川普的關稅戰，更延伸至科技戰、金融戰，尤其對於高科技輸中的限制，意在阻止中國藉著科技力量內則監控人民，外則軍事擴張。尤有甚者，拜登不僅屢次對台灣一旦遭到中國入侵，表達美國將會協防的明確承諾，更由於拜登的抗中係聯合盟友成為夥伴關係，亦使得台灣安全成為重要國家與組織關注重點，台灣逐漸擺脫國際孤兒的窘境，與國際社會產生更多的連結。由此可見，抗中已經是美國社會的共識，無論何人當選，都不會改變與中國對抗的政策。

而此次川賀之爭，在內政議題上，基本上仍各自依循黨的傳統路線，川普重視經濟、移民、外交議題，賀錦麗則偏向醫療、墮胎、氣候變遷等議題，大抵符合各自政黨強調的價值。至於如何使「美國經濟再度偉大」，川普強調製造業回流，手段則是以提高關稅作為武器，並以「關稅人」自豪。川普發動貿易戰，造成全球市場大翻轉，使得自由貿易與全球化逐漸萎縮，保護主義甚囂塵上。而拜登提振美國產業的重點，在於扶植高科技，因此以《降通膨法案》、《晶片法案》等政策，大力補貼半導體、綠能、電動車等產業。換言之，川普的保護主義色彩，不但為拜登所延續，更發揚光大。《經濟學人》因此表示，此次大選不論誰勝出，川普的想法都會獲勝。美國政策已經徹底「川普化」。

事實上，自川普擔任總統以來，全球經貿規則已被徹底改寫，最重要的現象是自由貿易與全球化即使沒有死亡，至少已經碎片化。而保護主義興起，已是全球趨勢，因此無論川賀的勝負，提高關稅勢不可免，只是幅度的差別。另外，由於憂心中國崛起造成全球的威脅，對於輸中高科技技術的管制，對其低價傾銷的反制等政策，皆將延續。而過往的全球化正走向「全球在地化」（Glocalization），指的是全球經濟轉向更注重區域和國內製造，其核心思維是重視「經濟安全」（Economy Security）勝於一切。在這樣的趨勢下，擁有晶片先進技術的台灣，仍然成為自由世界爭相拉攏的對象。故而，儘管川普一再抨擊台灣搶走美國的晶片生意，但補貼台積電前往美國設廠的政策仍然不會有重大改變；而若賀錦麗當選，則延續拜登晶片法案的精神，殆無疑義。

故而，比川賀的勝負更重要的事，乃是有幾個攸關全球經濟安全的新現象將主宰整個世界，即晶片民族主義、科技國家主義、區域化製造、供應鏈韌性等。幸運的是，以台灣擁有的高科技的技術與聚落的完整，已建立經濟的韌性，將會成為全球化走向區域化的受益者。川賀之爭對台灣經濟的影響，應由上述角度加以理解，才能祛除無謂的恐慌，採取正確的產業政策，使台灣繼續保持贏家的地位，這才是比「川普交易」更重要的事。

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