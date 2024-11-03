自由廣場》病患跟醫護藥 沒有人應該被丟下

◎ 盧俊瑋

病人用藥權益的保障與改善醫療環境之間，並不應該是非此即彼的零和遊戲。

據報導，因為醫界同仁要求提高健保點值，遂建議將部分高價罕見病藥物移出健保總額，改由行政預算支應。此提議引發罕見病患者群體的強烈反彈與憤怒，讓他們對未來能否穩定獲得治療藥物產生疑慮，並感到被排擠出健保系統的剝奪感。此外，這股不滿情緒被部分人士引導至對健保點值的討論，讓人不禁懷疑是否有人刻意挑起醫療和病患群體之間的對立。

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筆者身為健保審查委員，在過往的皮膚疾病病友會活動中，經常聽到病友懷疑是否因審查委員為了減少高價藥物的整體使用以提高自身的健保點值，才刻意讓一些病友的藥物申請更加困難。這些疑問反映出，現行的規範和健保點值的下滑已導致病人對審查制度，甚至醫師的不信任。

筆者呼籲，保障罕病以及高價藥物的使用權益與提升醫療環境和健保點值之間，並非不可兼顧的選擇。其實，透過全面提升醫療環境的投資，可同時保護病人用藥權益，也改善醫護人員的工作環境。若有需要退出健保支出的項目，也應優先考慮移除非醫療相關的行政計劃，而非治療性支出。

適當增加醫療資源投入，讓病人獲得高質量的治療，同時讓醫護人員得到合理的工作環境。這樣的改善，需要全體國民對醫療體系的重視與支持，而非一味聽信健保官員以低價政策誘導的政策。

（作者為皮膚科助理教授）

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