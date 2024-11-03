自由廣場》法官、檢察官依法辦事 別亂扯「政治操作」

◎ 田豐文

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，北院裁定延押二個月，民眾黨表達遺憾和憤怒，支持律師團抗告，白委黃國昌批賴政府將司法的政治工具化。

依刑事訴訟法規定，檢方於偵查中，得聲請法院延押二個月，其意旨在於具體個案之犯罪情節不同，包括被告及共犯人數、牽涉之證人、證物多寡，如為貪瀆案件，更涉及利益交換範圍及金額，讓檢方得以彈性的專心偵辦。

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以京華城弊案為例，官商勾結層次甚廣，利益龐大，人證、物證錯綜複雜，重要人物即柯文哲秘書「橘子」許芷瑜，至今仍滯日未歸，且已遭通緝，北院認定柯有逃亡及串證之虞，應不違反常理及論證法則。

民眾黨及黃國昌把純粹官商私相授受的貪瀆案件，硬扣上「政治迫害」的帽子，絕對不是不懂法律規定或訴訟程序的運作，而是故意顛倒是非，混淆視聽，企圖留住白營支持者的信心。

其次，檢察官聲請或法官裁定羈押、延押，都需受刑事訴訟法的約制，不能憑空，更不能看政治顏色決定，這是司法獨立的基本精神。未來如判刑定讞，羈押期間可折抵刑期，對於院檢及被告都沒有任何不利。但如判決無罪確定，被告可聲請刑事補償，法官及檢察官則要接受是否違失或濫權的審查，甚至有被求償的問題，怎可能那麼容易被政治操作？

（作者是公務員）

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