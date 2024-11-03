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自由廣場》「安全下機」才是「顧客至上」

2024/11/03 05:30

◎ 常遇秋

這次康芮颱風來襲，全台颳起狂風暴雨，不少航班都受到影響，卻也爆出許多亂象，令人搖頭。

其中，星宇航空從沖繩飛往桃機，因風向出現不穩，機身晃動，機翼還差一點擦到跑道，好在機長立刻拉起重飛，令國人心驚膽跳；華航地勤則傳出服務人員向旅客「下跪」或是「下蹲」，但毫無過錯的服務人員去向暴怒的旅客卑微道歉，都令人難以苟同。

康芮颱風的風力太強，本在預料中。顧客若想在此時搭機，本該有停飛或是飛行不穩的心理準備。服務人員的天職，難道是當顧客的出氣筒嗎？

這些現象背後，其實都是「顧客至上」的思維作祟。台灣隨著經濟成長，生活水準提升，消費者意識也逐漸在抬頭，這原本是好事一樁。

業者查覺到社會氛圍在改變，為了商機與獲利，不管是非對錯，「顧客至上」、「以客為尊」、「客人永遠都是對的」變成公司的圭臬，服務人員態度若是不佳，可能遭到主管斥責，甚至開除，誰敢不從？

但是，「顧客至上」若變成「奧客至上」，甚至為了討好「少部分顧客」，罔顧「全體機上人員」的安全，這反而會變成另一種飛航危機，誰敢保證下次飛航不會出事？誰又能負的起全責？

舉例來說，颱風來襲，飛機班次取消或異動，都是常態！飛機冒險起飛，反而是變態！這完全是在考驗機師的隨機應變的能耐，拿乘客安危當賭注。

颱風對於飛機飛行的影響，包括亂流、強側風、能見度太低、風切改變等，這不會影響飛安嗎？「顧客至上」不止是「準時下機」，還包含「安全下機」。

更何況，若是因為颱風造成飛機停飛，旅客還有不便險可以理賠，顧客若選在颱風天搭機，本該有此心理準備，不是嗎？

筆者舉美國達美航空為例，今年九月五日，飛機才起飛一小時，就傳出有乘客嚴重腹瀉，為了擔心飛航安全，整架飛機直接在大西洋上空調頭，二八一名乘客被迫改搭其他班機。

這才是真正的飛安，飛機讓旅客毫無懸念「百非百」的安全回家，這才是「以客為尊」、「顧客至上」！不是嗎？

（作者為教育工作者）

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