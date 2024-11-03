晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》大型活動契約規範 應明訂天災因素

2024/11/03 05:30

◎ 陳擷安

近日，因颱風而臨時取消的劉德華十月卅一日場演唱會事件，引發各界對於大型活動契約法律制度的深層反思。該事件暴露出在面對天災等不可抗力因素時，相關法律條文的不足與模糊。主辦方、承辦方及消費者的權益如何分配，契約責任又該如何明確界定？都是重要課題。

過去，許多大型活動的契約條款僅在不可抗力條件下，約略涵蓋主辦方與表演者間的責任分擔，對於天災等無法控制的情境缺乏足夠明確的規範。這使得在意外發生後，主辦方在權責問題上常陷模糊地帶。就劉德華演唱會來說，原定十月卅一日天氣狀況已不適合進行，但當宣布取消時，許多觀眾已投入大量成本來參與。若依現行法律，是否能保障每一方的權益成為一大挑戰。尤其是在突如其來的不可抗力情境下，是否應優先考量參與者的安全、利益，並同時平衡主辦方的損失責任。這類討論促使各方更加關注在未來的契約中，需增設如何應對天災的細節規範。

以往，許多活動契約中常將「不可抗力」視為取消或延遲活動的正當理由，但卻未對相關配套方案有具體規劃，這種缺失在颱風等天災下尤顯不足。在劉德華演唱會事件中，消費者不滿與維權行動，使各界開始正視，未來的活動契約是否需要更明確的法律保障，確保各方利益。假使天災發生後，主辦方能有一套完善的應急方案或補償機制，不僅可提升消費者信任，也有助於活動產業的穩定發展。因此，立法者與業界應共同探討，如何在法條上更為周延，以期能在突發事件下為所有相關方提供清晰的保障。

此外，此事件更提醒我們，契約保障還應具備靈活的應變機制。過於僵化的契約反而可能成為各方間的糾紛導火線。對於此類事件，專家建議未來的活動契約中，應加強風險管理，設立應急條款，並預先協商各方責任和補償標準，以減少突發情況下的爭議。

此事不僅是一場取消的演唱會，更揭示出台灣大型活動契約法律保障上的缺失和改善空間。隨著大型活動規模與頻率的增加，天災等不可抗力因素下的法律保障制度急需全方位檢視。契約設計若能更明確地涵蓋天災應對措施，不僅可有效減少法律糾紛，也有助於促進活動產業的穩定發展。在這樣的背景下，劉德華演唱會事件將成為一個重要的契機，推動各界重新審視大型活動契約的合理性和保障性，並在立法、執行層面上進行更深刻的完善與創新。

（作者為科技集團法務）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書