自由廣場》大型活動契約規範 應明訂天災因素

◎ 陳擷安

近日，因颱風而臨時取消的劉德華十月卅一日場演唱會事件，引發各界對於大型活動契約法律制度的深層反思。該事件暴露出在面對天災等不可抗力因素時，相關法律條文的不足與模糊。主辦方、承辦方及消費者的權益如何分配，契約責任又該如何明確界定？都是重要課題。

過去，許多大型活動的契約條款僅在不可抗力條件下，約略涵蓋主辦方與表演者間的責任分擔，對於天災等無法控制的情境缺乏足夠明確的規範。這使得在意外發生後，主辦方在權責問題上常陷模糊地帶。就劉德華演唱會來說，原定十月卅一日天氣狀況已不適合進行，但當宣布取消時，許多觀眾已投入大量成本來參與。若依現行法律，是否能保障每一方的權益成為一大挑戰。尤其是在突如其來的不可抗力情境下，是否應優先考量參與者的安全、利益，並同時平衡主辦方的損失責任。這類討論促使各方更加關注在未來的契約中，需增設如何應對天災的細節規範。

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以往，許多活動契約中常將「不可抗力」視為取消或延遲活動的正當理由，但卻未對相關配套方案有具體規劃，這種缺失在颱風等天災下尤顯不足。在劉德華演唱會事件中，消費者不滿與維權行動，使各界開始正視，未來的活動契約是否需要更明確的法律保障，確保各方利益。假使天災發生後，主辦方能有一套完善的應急方案或補償機制，不僅可提升消費者信任，也有助於活動產業的穩定發展。因此，立法者與業界應共同探討，如何在法條上更為周延，以期能在突發事件下為所有相關方提供清晰的保障。

此外，此事件更提醒我們，契約保障還應具備靈活的應變機制。過於僵化的契約反而可能成為各方間的糾紛導火線。對於此類事件，專家建議未來的活動契約中，應加強風險管理，設立應急條款，並預先協商各方責任和補償標準，以減少突發情況下的爭議。

此事不僅是一場取消的演唱會，更揭示出台灣大型活動契約法律保障上的缺失和改善空間。隨著大型活動規模與頻率的增加，天災等不可抗力因素下的法律保障制度急需全方位檢視。契約設計若能更明確地涵蓋天災應對措施，不僅可有效減少法律糾紛，也有助於促進活動產業的穩定發展。在這樣的背景下，劉德華演唱會事件將成為一個重要的契機，推動各界重新審視大型活動契約的合理性和保障性，並在立法、執行層面上進行更深刻的完善與創新。

（作者為科技集團法務）

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