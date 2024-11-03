自由廣場》突破框架思維 發展綠電吸引國際投資

◎ 汪志堅

近期部分政治人物在台灣電力發展議題上的論述存在不小矛盾。當經濟部表示電力充足時，他們說未來會缺電；但當經濟部提出從菲律賓進口電力構想時，這些人又質疑計畫的可行性。即便專家指出引進菲國綠電的技術可行，這些政治人物仍批評成本過高；當國際企業願意支付更高價格購買綠電時，他們又指責綠電供應不足，形成一系列自相矛盾的批評。實際上，台灣目前電力供應穩定，未來綠能供應若能增加，將有助於吸引國際投資。

在立法院質詢中，有立委質疑輝達（NVIDIA）在台設廠所需的一百億度綠電是否能如期供應，並以此指出台灣可能面臨綠電不足。經濟部長郭智輝則回應，目前台灣綠電年產量約二百億度，預計二○二六年可增至五五○億度，可滿足輝達的需求，並強調輝達並非立即需要大量綠電。事實上，台灣的電力供應並無缺口，但反對黨卻對外宣傳台灣面臨缺電危機。

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對於國際企業而言，使用綠電是實踐永續承諾的一部分。許多跨國企業推動百分百再生能源目標，期望透過減少碳排放來履行氣候責任。因此，台灣提升綠電比例有助於吸引高科技、高附加價值產業進駐。雖然綠電成本較高，但有能力的企業願支付較高的綠電費用，這不僅能減輕民眾的電費負擔，還能創造提升綠電比例的空間，促成多方共贏的局面。

部分政治人物對能源政策的認知存在偏差或純粹出於為反對而反對，忽視立場上的矛盾。他們一方面主張提高綠電比例，另一方面又反對綠電可能帶來的電價上升，無異於「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」。甚至故意誇大台灣綠電供應不足，試圖營造台灣電力不足的假象，誤導國際投資者。

事實上，台灣的能源結構已有長期規劃，無缺電風險。相較於高污染、高勞力密集產業，台灣更需要如輝達這樣的高科技企業。綠電對於跨國企業投資決策至關重要，若能從菲國輸入綠電，國際企業應該樂見其成，並願意支付較高價格。發展綠電以吸引國際投資，應是台灣產業轉型的必要之路，政治人物應支持綠能發展，為台灣的產業轉型與永續發展創造良好環境。

（作者為台北大學教授）

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