自由廣場》誰讓防災新聞淪為「軟社會命題」？！

◎ 蔡威

藝人劉德華演唱會強碰康芮強颱一事喧騰一時，由於台北市長蔣萬安甩鍋主辦單位，媒體當日前往連線報導，小巨蛋內外即便風災依舊擠得水洩不通，一個地方政府的決策失能，使得災難與娛樂新聞異質同構，淪為一場「軟社會命題」鬧劇。

社會科學將「軟社會命題」定義為一種脫離社會情境，藉由當下輿論跨越普世價值，新聞媒體炒作「劉德華對決康芮」、「劉德華颱風天不停班」、「劉德華颱風照攻蛋」等議題設定，全靠北市府將取消與否推給北捷，北捷又以「擬協調取消」鬧得滿城風雨，一場風災光是娛樂版面佔逾五成，也讓媒體喪失監督社會的基本功能。

請繼續往下閱讀...

氣象專家已說明康芮是罕見大型強颱，不僅公民營機關停班停課，各地方政府早已嚴陣以待，蔣市府卻放任演唱會等大型活動成為破口，可說置民眾安危於險境之中。另一方面，新聞媒體也因議題發酵偏離風災新聞的報導意理，而將娛樂取代守望功能，透過詼諧方式再現（Representation）災難新聞，媒體從「華嫂標題」到「崩潰畫面」的過度報導，反而形成一種偏離（Bias）解讀。

蔣市府的「卸責式」決策與媒體「娛樂化」報導，助長「軟社會命題」背離風災防範，讓輕創與重創災區形成兩個截然不同的報導中心，災難新聞淪為「軟社會命題」，不僅弱化災後重建的公共議題，甚至浪費媒體資源譁眾取寵，災民更是情何以堪。

（作者為專欄採訪作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法