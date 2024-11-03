自由廣場》萬安免責優先？ 談北市的颱風政治學

◎ 陳俐甫

為了替蔣萬安市長無力應對山陀兒、康芮颱風假卸責，近日竟有中國國民黨籍民代主張中央政府要替地方政府統一負責各地方政府是否放假。這是要台北市民放棄地方自治權力，來避免市長個人免於被政治課責，完全違反地方自治、參與式民主的潮流。

為請太子萬安 寧當民主太監？

回顧台灣現代政治史，就是在中國國民黨的威權時期，原本由巿民直選的台北市，因為長期都是黨外（非國民黨籍）人士當選，造成威權統治者不能安心。中國人的俗諺有云：「臥榻之下豈容他人酣睡」。首都所在的近畿之地，必需由黨國派人直接管控才能放心。

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於是在一九六七年台北市被改為為院轄市，台北市長改由總統派任，台北市民成為台灣第一個失去自治權的都市。就像淨身入宮的太監，天龍國或許因此建設經費大增，但天龍人卻失去地方自治的政治權力，雖說社經地位自此高人一等，但被閹割投票權等於政治殘廢的次等公民。這是驕傲的天龍人從來不敢言說的一頁血淚史。

直到廿三年後，經過一九九○年野百合運動、國會全面改選等，台灣社會力及民主運動大興，在李登輝總統第二任期的一九九四年，院轄市才改制為直轄市，台北市長恢復由市民選舉產生，台北市民才重新拿回地方自治權。

中國國民黨的議員諸公是純粹為了救援蔣萬安的口不擇言？抑或是要想把台北市恢復成黨國時期的院轄市，台北市長變回由總統直接指派呢？

其實就民主政治、責任政治的原理，不從政就沒政治責任，就不會被課責，就是政治人物的主人。

（作者為台灣教授協會會長／台灣國家聯盟執行委員）

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