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自由廣場》增設抽水站 怎卻更淹？！

2024/11/02 05:30

◎ 林文彬

前凱米颱風淹水災情未解，現康芮颱風又來，每次都令人擔憂，頗感自責，為什麼？因為大家都在問，抽水站無效？

以雲林縣為例，抽水站就已設立一百三十七座；滯洪池二十座，整體滯洪量體約達五百萬立方公尺（噸）。但每逢下雨，各地還是淹得叫苦連天，且多日不退。

像今年五月廿八日，在雲林就釀成致災性的淹水，虎尾市區停車場竟淹過半個輪胎高，百姓苦不堪言。大家都在問，為什麼設了三座滯洪池，和前後共計四座抽水站，花費三十億元的治水經費，標示的排洪量能都已高達每秒二十五噸的排水量（排進北港溪，另攸關五河局的河川清淤問題），但大家卻還是不得不罹患「恐雨症候群」，還是被「冤枉」地淹水了。大家都在罵，抽水站有做比沒做，淹得更嚴重。

七月凱米颱風，北港溪上游的虎尾抽水站一帶又淹水，而下游的元長客厝抽水站一帶也淹大水，當地居民都覺得不可思議，也在問同樣的問題，質疑抽水站無效，沒做沒淹，做了反而淹水。

為什麼？這個不願明說的秘密－－每做一座抽水站就多一處淹水區－－已是專業的迷思－－為何水利單位偏好「重力式」的抽水站築體，而不願換做比較簡單明瞭的「揚程式」設計？

為什麼？這兩款設計的經費到底相差多少？水利單位一直不願說清楚。數年來，百姓的疑問，縣府不僅答覆的不清不楚，甚至已悄悄在抽水站旁加裝固定一至兩台的移動式抽水機（這又是「以錯養錯」的錢坑），以備不時之需。但百姓要問的是，為什麼還是淹水？水利處有得到教訓嗎？截至目前，似乎還是死鴨子嘴硬，不願改變設計抽排的方式做比較。

如今，若不盡快檢討改進（監察院何不查察，其重力式排水閥門應拆除而未拆除，導致排水無效），就等著到處淹水吧。然後，又搬出雨水來得太急，或端出氣候變遷暖化的擋箭牌，就再加碼「以錯養錯」的治水錢坑，「少家歡樂，多家愁」地惡性循環，致民怨不止，笑話政府無能，難不成控告瀆職，申請國賠。

（作者為雲林縣議員、著有《78項議政白皮書》）

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