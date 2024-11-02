自由廣場》稅審官又是自己人審自己人?

◎ 吳景欽

司法院提出稅務行政事件審理法草案，以來解決萬年稅單之問題。這又以在行政法院增設稅務審查官，最該關注。惟此重要職位，若又來自於現有的稅徵人員，就難擺脫官官相護之指摘。

當人民受到稅捐機關要求應繳稅款之處分時，若有不服，須先向處分機關申請復查，並在復查決定維持原處分後，才可向上級機關提起訴願。此目的雖在使處分機關能儘早糾正錯誤的稅單，以防後續訴訟，但此自我糾錯之期待，顯不敵人性難認錯之本然，致多流於形式，人民最終還是得告上行政法院來救濟。

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惟稅務案件，必涉及課稅事實與數額之高度專業，法官往往力有未逮。尤其司法者若持有人民來爭訟乃是為不繳稅與課徵機關絕對具有專業之偏見下，就會使正義的天平傾向一方。而就算法院認定原告訴求有理，卻僅撤銷復查決定而非課稅處分本身，故此案就會回到原先的稅徵機關，重新開單一次，人民又得再來一輪行政救濟，就必陷入訴訟的無限輪迴，致形成所謂萬年稅單，行政法院被冠上敗訴法院之名，實非屬傳聞與虛構。

為解決此問題，在2016年通過的納稅者權利保護法，特增加稅務專業法庭，並由司法院訓練與頒發稅務專業法官證明書，期能擺脫專業不足之質疑。惟先不論司法院頒發此等證書是否足夠嚴謹，如此的短期受訓，能達到的專業程度如何，實也得打個大問號。故在此次稅審法草案，就增加稅務審查官，以彌補法官此方面之不足。

而根據草案內容，稅審官為釐清課徵事實與法律爭議，有權對當事人、證人與鑑定人發問，更得協助法院為課徵數額之推估等。如此的設計，就是在使司法者，免於受制於被告的稅捐機關，並能在發現錯誤時，勇於撤銷原處分，避免讓人民受困於訴訟之輪迴。

惟依司法院所提的行政法院組織法修正草案，卻規定稅審官的任用資格，須來自於現任或曾任國稅局及稅捐徵機關八或十年以上經歷者，除嚴重限縮取才之管道外，也必讓人有是否公正與客觀之質疑。故與其追逐難以讓人信服的稅審官，不如讓稅務訴訟，採由律師、會計師與法官共同審判之專家參審制度。

（作者是真理大學法律系教授兼系所主任）

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