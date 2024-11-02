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自由廣場》日本政局不穩 中俄朝蠢蠢欲動

2024/11/02 05:30

◎ 王輝生

十月廿七日，日本眾議院改選，石破茂首相原本想打鐵趁熱，趁剛上任餘溫猶存時，一鼓作氣，掌握眾議院以確保其搖搖欲墜的政權。

可惜事與願違，執政的自民黨及公明黨都慘敗，雖仍優勢但席次未過半，十一月的首相指名選舉石破即使連任，因朝小野大也將成為跛腳首相，若想坐穩江山，就須與在野黨成立聯合政府，但十羊九牧（編按），政策將難以貫徹。

加上，石破剷除異已，失去黨內「保守岩盤層」的支撐，基礎不穩，安內無門、攘外無方，石破新政府背負自民黨長期執政的負面包袱，恐將重蹈十五年前的覆轍。

自民黨成立後有過兩次失去政權的經驗，且都付出慘痛代價。

九三-九四年，在野黨的細川護熙元首相組成八黨共治的聯合政權，但有如一盤散沙，倖存八個月就鞠躬下台。這是自民黨自一九五五年成立後首次下野，但旋即班師回朝重新執政。

十五年後的二○○九年，麻生內閣遭逢金融海嘯，在野的民主黨因緣際會取得政權。但鳩山由紀夫元首相成立的三黨聯合內閣，三年三首相，對內則政策停擺而經濟疲憊，對外則外交生變，鳩山上台就走上「脫美入亞」的親中反美路線，日美同盟出現雜音，中、俄、北韓等霸權則趁機崛起導致尾大不掉。

十五年前麻生元首相遭逢金融風暴，時任農林水產大臣的石破逼他下台，十五年後，如今石破首相身處政治風暴，面臨麻生可能逼他下台的危機。

此刻俄烏之戰方興未艾、中東戰火也愈燒愈烈，美國大選正如火如荼而自顧不暇，日本政局又陷入動盪之際，惟恐天下不亂的中、俄、北韓都各懷鬼胎蠢蠢而動。

北韓派兵烏克蘭助燃戰火；俄國普廷擴大召開金磚國峰會，拉幫結派；中國習近平一面擴大圍台軍演、一面大發佛心自動割地九萬平方公里讓利印度，想集中力量幹大事的意圖不言而喻。

事出反常必有妖，值此多事之秋，日本政局不穩，美國或將政權輪替，面對中俄北韓定於一尊的終身獨裁者，更迭頻繁的日美掌舵者，難免有迷航之虞，身處風口浪尖的台灣只要切記「國雖大，好戰必亡；天下雖安，忘戰必危」的古訓，定能逢凶化吉。

（作者是日本輝生醫院理事長 京都大學醫學博士）

編按︰十羊九牧，十隻羊有九個牧人，比喻民少官多，也比喻使令不一，無所適從。

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