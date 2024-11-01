自由廣場》當務之急/拉高有期徒刑及數罪併罰的上限

◎ 趙萃文

拜讀貴報投書「終身監禁『不得假釋』近七成可接受廢死」，作者提出以「終身監禁不得假釋」作為廢死配套，立意雖善，文中部分資訊卻明顯有誤。

該文提到依英國與法國經驗，英國終身監禁約在服刑十五到二十年間可申請假釋，法國則是十八到二十二年；不過，當面臨極嚴重的犯罪行為，如姦殺兒童、恐怖攻擊犯罪等，法官也能做出「終身監禁不得假釋」。經查，法國刑法於一九九四年修法，無期徒刑需服刑滿三十年始有權申請假釋(此前二十年)，一開始僅適用強姦殺害幼童，二○一一年適用範圍擴大到殺害正在執行職務公務員（憲兵、警察、軍人、獄警等）；巴黎一系列恐攻發生後，二○一六年新法將適用範圍進一步擴大到所有恐怖主義犯罪，英國亦同。事實上，所有簽署《歐洲人權公約》之歐洲理事會會員國，均難以想像刑法會完全剝奪無期徒刑犯人出獄之希望。

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該文另提到二○一三年至二○二二年無期徒刑在監執行時間平均只有十七．九年，其實二○○五年刑法已將無期徒刑的假釋門檻拉高為二十五年，只是現有的多數被判無期徒刑者，仍適用門檻為十年的舊法所致。

筆者多次提到，現行刑法最關鍵者，是將有期徒刑及數罪併罰的上限拉高。現行有期徒刑上限為十五年，數罪併罰為三十年；前者以殺人罪為例，法官只能在十到十五年、無期徒刑或死刑之間量刑，在死刑被實質凍結後，針對情節重大殺人犯，法官僅能於十五年徒刑或無期徒刑之間選擇，僅判十五年將導致殺人部分罪刑評價不足，判無期徒刑又將導致部分罪刑被過度評價，在在顯示我國現行刑法量刑之過度僵化。

在後者數罪併罰部分，由於我國刑法認為有期徒刑和無期徒刑有本質上不同，量變無法產生質變，因此像多次強制性交、性侵害幼童等，不論宣告刑是否達上百年，最終均僅能執行三十年，犯人服刑滿十五年即可申請假釋，不合事理之平。釜底抽薪之計，筆者建議可將有期徒刑上限提升至三十年或四十，至於無期徒刑假釋門檻仍以維持現行二十五年，或稍稍延長至三十年為宜。蓋無期徒刑服刑滿三十年始能申請假釋，依現行法等於是判六十年徒刑，應已足夠嚴懲犯人彰顯一般預防功能。

重刑犯者常受到各種壓抑與隱藏，加上社會大眾因習成俗地對渠等理解不足，而且亟欲隔絕的集體心態，是否也可以考慮以非機構性的另類醫療處遇與社會防治等不同手段，予以防止和再造。如此一來，將更有利於建構一個兼顧受刑人社會復歸及被害人利益的處遇環境。

（作者是大學助理教授 輔大法學博士）

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