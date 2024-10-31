自由廣場》北部空防再升級

◎ 宋磊

美國拜登政府於25日正式宣布對台出售「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）及相關設備，總金額約六三三.七億台幣，預計將能為北台灣建構更為完善的空防系統。

該款防空飛彈系統的最大特色為能安裝射程約50公里的AMRAAM-ER等飛彈，在此次軍售當中美方同步售我123枚該款飛彈，這款飛彈軍方與國人相當熟悉，其原因在於，空軍早在2007年向美方採購218枚空射版的先進中程空對空飛彈（AIM-120C7）、2023年售台200枚空射版先進中程空對空飛彈（AIM-120D），若在戰時任務需要，軍方能將空射版挪至防空單位使用，以增進戰時彈藥的互通性。

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從實戰來論，烏克蘭軍方在美軍的馳援下，該防空飛彈系統已在俄烏戰爭中擊落超過250個空中目標（無人機、巡弋飛彈等）；同理在想定的台海衝突當中，台海空防除了仰賴空軍第一線的戰機部隊，更需仰賴空軍各式防空飛彈系統，尤其北部空防長期單一仰賴新竹二聯隊的幻象戰機，其餘皆是依賴空軍的愛國者防空飛彈系統、天弓防空飛彈系統等，未來隨著NASAMS防空系統的加入，北部空防將更為堅固。

實際上，空軍防砲單位尚有35mm防空快砲、AIM-7麻雀防空飛彈系統、T82式20m防空機砲等防空裝備，在未來NASAM系統引進我國後，上述三款防空系統可能將面臨汰除的命運。然而在實際的戰場想定中，防空火力的裝備為多多益善，無論是未來引進台灣的NASAM系統，或是傳統的防空火砲，面對解放軍數量如此龐大的直升機、無人機群，軍方若能適度保留一些服役狀況相對佳的老舊防空火力給予後備部隊使用，或是透過混搭的模式部署於全台各地，依然能發揮國土防空的實力。

（作者是淡大戰略所博士生）

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