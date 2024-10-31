晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》獨裁者的流氓術 普廷核演 習近平軍演

2024/10/31 05:30

◎ 張昭仁

從烏俄戰爭以來，每當俄軍陷入困境，普廷的核武部隊總會展開核戰演習，從開戰至今，俄羅斯不斷的為西方國家劃紅線，揚言一旦越過紅線，就等著核武災難臨頭，從不准西方援助長程攻擊武器到不准長程武器攻擊俄羅斯本土，到不准烏軍越境攻擊，經過2年，烏軍不斷越過紅色，現在直接攻擊佔領俄國本土，也沒看到核武演習變成核子攻擊。俄羅斯顯然是虛張聲勢，以核武恫嚇西方國家，用嚇的比較省事。虛張聲勢有沒有用呢？開始時效果不錯，法國軍事援助遲疑，德國衹同意運送鋼盔，隨著時間演進，烏克蘭撐住了，紅線無效了，法國、德國加大援助，長程火炮、戰車、戰鬥機也來了，誰怕俄羅斯紙老虎？

不只普廷用核武劃紅線，習近平喜歡搶奪台灣邦交國，也喜歡在台灣週遭軍演劃紅線，試圖影響台灣內政，每當台灣有重大賓客來訪，台灣總統重大談話，不順他的意，中國就惡狠狠的咒罵，展開軍演恐嚇，一副嚇不死人不願休的樣子，平時呢?戰機戰艦像蚊子一樣煩不勝煩的在週遭擾亂。

恫嚇是國際間有些國家的常態，面對恫嚇，不能示弱，示弱只會強化恫嚇者的聲勢，演變成真正的戰爭，西方學者最近檢討烏俄戰爭，倘若2019年俄羅斯重兵在烏俄邊境演習，西方國家當時就支援烏克蘭，重裝備進入烏克蘭，俄羅斯可能就不敢發動侵略，免得自討失敗。當時的沉默，助長了俄羅斯「三日亡烏」的囂張及後來戰爭帶來的傷亡。

懦弱換來的是更大的傷亡，面對出言不遜的挑釁行為，嚴陣以待，實彈演練是自我保護的最好方法，這是為什麼菲律賓在南海岩礁上力爭到底，印度在邊境議題上寸土不讓，日本對搔擾解放軍機艦如臨大敵，南韓對北韓的不遜行為視為重大挑釁，和平是靠實力與戰鬥意志得來的，面對最近習進平的軍演，國軍的實戰演練是最好的回應，寸土不讓，寸步不退是台海和平的最佳保障。

（作者是會計師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書