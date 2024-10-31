自由廣場》獨裁者的流氓術 普廷核演 習近平軍演

◎ 張昭仁

從烏俄戰爭以來，每當俄軍陷入困境，普廷的核武部隊總會展開核戰演習，從開戰至今，俄羅斯不斷的為西方國家劃紅線，揚言一旦越過紅線，就等著核武災難臨頭，從不准西方援助長程攻擊武器到不准長程武器攻擊俄羅斯本土，到不准烏軍越境攻擊，經過2年，烏軍不斷越過紅色，現在直接攻擊佔領俄國本土，也沒看到核武演習變成核子攻擊。俄羅斯顯然是虛張聲勢，以核武恫嚇西方國家，用嚇的比較省事。虛張聲勢有沒有用呢？開始時效果不錯，法國軍事援助遲疑，德國衹同意運送鋼盔，隨著時間演進，烏克蘭撐住了，紅線無效了，法國、德國加大援助，長程火炮、戰車、戰鬥機也來了，誰怕俄羅斯紙老虎？

不只普廷用核武劃紅線，習近平喜歡搶奪台灣邦交國，也喜歡在台灣週遭軍演劃紅線，試圖影響台灣內政，每當台灣有重大賓客來訪，台灣總統重大談話，不順他的意，中國就惡狠狠的咒罵，展開軍演恐嚇，一副嚇不死人不願休的樣子，平時呢?戰機戰艦像蚊子一樣煩不勝煩的在週遭擾亂。

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恫嚇是國際間有些國家的常態，面對恫嚇，不能示弱，示弱只會強化恫嚇者的聲勢，演變成真正的戰爭，西方學者最近檢討烏俄戰爭，倘若2019年俄羅斯重兵在烏俄邊境演習，西方國家當時就支援烏克蘭，重裝備進入烏克蘭，俄羅斯可能就不敢發動侵略，免得自討失敗。當時的沉默，助長了俄羅斯「三日亡烏」的囂張及後來戰爭帶來的傷亡。

懦弱換來的是更大的傷亡，面對出言不遜的挑釁行為，嚴陣以待，實彈演練是自我保護的最好方法，這是為什麼菲律賓在南海岩礁上力爭到底，印度在邊境議題上寸土不讓，日本對搔擾解放軍機艦如臨大敵，南韓對北韓的不遜行為視為重大挑釁，和平是靠實力與戰鬥意志得來的，面對最近習進平的軍演，國軍的實戰演練是最好的回應，寸土不讓，寸步不退是台海和平的最佳保障。

（作者是會計師）

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