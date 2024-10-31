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自由廣場》藍白是忠誠哪個國家？

2024/10/31 05:30

◎ 莊勝榮

英國是民主老牌國家，有個政治專有名詞，就是忠誠的反對黨（His Majesty,s Most loyal opposition )意思是國會的在野黨少數派，應以英國的「國家利益」為依歸，而不因政黨或本身的利益而違背憲法或傷害國家、社會利益。因國會議員權力來自選舉，源自國家憲政制度，不像做生意是靠自己本事賺來的。

台灣的立委權力來自憲法及選票，卻為了要拖垮執政黨，圖謀政黨及自身利益而反噬憲法，又領人民的血汗納稅錢，這樣有資格稱忠誠的反對黨嗎？在立法院藍白合已經是最大黨，應該有最大黨的格局，他們處處杯葛，為反對而反對，違反科學，理性及事實。〔以鬥倒執政黨為己任，置國家利益於度外。〕不配為忠誠的反對黨，更沒資格稱是國會最大黨，只能說是「胡搞惡搞瞎搞」的「三搞政黨」，更不適任國會議員。

看看下面幾個實例！民進黨立委提案主張，聯合國2758號不涉及台澎金馬，這吻合歷史事實。因當初僅解決中華民國的中國代表權，而隻字未提台灣問題，否則美國當時如何能提議，以台灣名義留在聯合國的雙重代表權？

執政黨符合歷史的提案，卻遭藍白立委聯手做掉，藍白心中有台灣嗎？有中華民國嗎？還是只有中華人民共和國？選民只知人情世故而投票，不計大是大非，導致三搞立委橫行，能說沒有責任嗎？

考試院長，考試委員已經任期屆滿，藍白立委拒絕行使同意權，司法院正副院長及大法官共七位10月底屆滿，藍白也不行使同意權。憲法賦予藍白權力，藍白卻把憲法踩在腳下，選民能不震怒嗎？立委可以不同意人事案，但無權怠惰不審查。同樣的預算案，可以珊改，但無權消極不審查。立委消極不作為，不僅是杯葛而已，看在選民眼裡，根本是不想當立委。辭職換別人上場，為憲政及國家拼命吧！別在茅坑上坐領人民納稅錢。

有不肖立委要修改憲法訴訟法，將法定15名大法官當做現有總額，缺額時還能以15人計算嗎？根本在毀憲滅憲，哪有資格當立委？辭職才是正途。

（作者是律師 第三屆國大代表）

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