自由廣場》是否停班停課 建議當天早上宣布

◎ 蔡田

中央氣象署除了晚間7時提供地方政府風雨預測資料，將新增晚上9點再提供一次最新颱風預報，希望有助判斷。筆者認同，但比起前一晚延後兩小時，不如改為當天早上再宣布，則錯放颱風假的機率將大幅降低！

在筆者學生時代，就是當天早上才宣布是否放颱風假，也不曾出現重大瑕疵，不知曾何幾時，改為前一晚宣布，從此錯放颱風假的問題就層出不窮，筆者認為恢復舊制，不失為好辦法。

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也許有人質疑這樣太倉促，但筆者不解的是，放颱風假需要準備什麼嗎？原本就是上班上課日，未宣布放颱風假之前，所有人都按既定行程，這有什麼困難？

上班上課族群大多在七點後才出門，縣市政府只要在六點前宣布就來得及，台灣資訊發達多元，交通便利，出門前取得相關訊息並不難，實在沒有為反對而反對的理由。

當天早上宣布，還可有效降低泡卡拉OK、電影院和逛百貨公司的亂象，建議各級政府，放颱風假地區的這些行業一律禁止營業，以確保從業人員和顧客的性命安全，才不致有人待命搶災、有人爽快玩樂的亂象。

颱風放假的核心價值在於確保生命安全，而不是佔便宜，否則對投入防颱救災的軍警公務人員，以及因放假而波及產能的企業主，情何以堪？

（作者是國小退休校長）

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