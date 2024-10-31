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社論》「疑美論」的虛與實

2024/10/31 05:30

AIT處長谷立言近日表示，與他上次在台擔任AIT副處長（二○一八至二○二一）期間相比，這次任期聽到較多有關「疑美論」的辯論，讓他感到有些意外。四個多月前，他的前任孫曉雅則稱：適度的懷疑在民主社會是好事，「疑美論」是一個細緻的問題，美國不會要求盟友盲目追隨，並遵循美國的所有指示。但她也說：有人刻意的訊息散播，意圖去混淆台灣人民，對於美國目標和意圖造成混淆，這種懷疑的態度是有問題的。兩任AIT處長都感受到，「疑美論」在台灣甚囂塵上，可見這個問題不可忽視。

二○二一年五月底，台灣疫情延燒。柯文哲嗆聲美國：「萊豬也吃、軍火也買了，啊所以勒？死十一個不算多？」「（美國疫苗）台灣不在優先順序上，我非常清楚。」結果，美國贈予台灣的莫德納疫苗，六月二十日下午抵達桃園機場。時任AIT處長酈英傑偕陳時中接機，「疑美論」被當頭棒喝。此外，拜登政府任內，十七度對台軍售。拜登本人還多次公開言明：若台海發生前所未有的攻擊，美軍將出兵協防台灣。然而，「疑美論」卻在他的任內升溫。初步分析，拜登政府挺台力道增加，散播「疑美論」者也更加賣力，以抵消台灣人民的對美信賴。但，這並不是「疑美論」的唯一起因。

首先，中國武力脅迫、圍台軍演，常態化，全天候。為此，美國增加對台軍售，但在台灣周邊缺乏維護台灣安全的行動。解放軍天天來，美軍艦偶爾路過，再加「發言人式」關切，鮮明對比大家看在眼裡。其次，藍白陣營疑美挾雜反美（妨礙統一、干涉內政、抗中棋子、戰爭馬前卒），不難理解。值得注意者，本土陣營也有疑美心理（不支持台灣獨立、不挑戰一中原則、限制高階官員往來），出發點不是懷疑美國不幫忙，而是有些地方幫的忙不夠。再則，中國在台灣議題咄咄逼人，美國顯得息事寧人，唯恐「刺激」其「核心利益」，一旦習近平鋌而走險、軍事冒進，台灣能預期美國怎樣的回應速度。再說，戰略模糊效用貶值，道高一尺魔高一丈，還沒阻下習近平野心，卻先嚇到台灣人民。最近有個因素，也是個新變數。中國侵台風險持續上升，競選中的賀錦麗、川普卻三緘其口，從拜登的明確表態退縮，雖然選後執政才見真章，但一道陰影已浮現眼前。這也令人擔憂，四年前以來，美國式民主陷入混亂，會不會影響美國承擔國際責任的意願與能力。

粗略分類，「疑美論」，至少有兩種，一是「親中疑美論」，一是「本土疑美論」。「親中疑美論」，以美國為假想敵，只是總體反美的一個環節。國民黨人之疑美，一九四九發表「中美關係白皮書」，對內戰潰敗的蔣介石落井下石，以及，一九七九卡特宣布與中華人民共和國建交七小時前才通知蔣經國，早已深埋不信任的種子。如今，國共同謀統一，反對外國干預，「疑美論」乃舊恨新仇綜合併發。至於，「本土疑美論」，性質恰好相反。一九八八，兩蔣時代結束，台灣人李登輝繼位，揭開本土化、民主化序幕。一九九九，李氏以「特殊的國與國關係」論述台海現狀。二○○○，首度政黨輪替，陳水扁更進一步，「台灣跟對岸中國一邊一國」。結果，李、扁先後遭到美國連同中國「伺候」。及至小英政府，凜於前車之鑑，八年「維持現狀」、「得到支持不冒進」。目前看來，務實的台獨工作者，在這方面似將「蔡規賴隨」。台灣面對中國戰狼，固需行穩致遠的戰略耐性，但從李、扁到蔡、賴的轉折，也透露出美國對台政策，已不符民主化三十餘年所激發之國家欲求。「民主天花板」難免令人納悶，美國口中的普世價值，難道不適用於台灣？

其實，對美國而言，「親中疑美論」不足畏，「本土疑美論」才堪憂。二○一六以來，本土政權拒絕九二共識、同屬一中，WHA仰北京鼻息，收回發給親中馬英九政府的入場券，即為鮮明一例。美國帶領民主國家，為台灣仗義執言，但扭轉不了形勢。美國帶頭支持台灣，「有意義地參與聯合國系統」，對比北京無所不用其極的杯葛，自然令人點滴在心頭。但老實說，二○二四不是一九七○年代，台灣人民要的是「正常國家」、「國際體系正式成員」！假使美國帶頭扭轉國際風向，致力於台灣人民這種願景，即使未必一蹴可及，台灣人民也不致「疑美」。然若仍是以「一中政策」自我設限，僅限為「非國家地位」的台灣發聲而徒勞無功，「相信美國」的社會意識恐怕會七折八扣。

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