林保華之聲》台積電與美國面臨的共同問題

◎ 林保華

中國科技巨頭華為的產品經拆解後發現內有台積電生產的先進晶片，因華為是被美國制裁的企業，所以台積電進行徹查，發現與向中國廈門晶片設計公司算能科技的供貨相似，因懷疑它是華為的白手套，遂停止供貨給算能。

其實，不論台積電或美國，事先都應該想到的。因中國的任何企業，不論公私，其最終老闆都是共產黨。黨領導一切，任何一個企業不聽話就是反黨，就要被整頓或取締。華為表面是民企，實則比國企還國企，中共當局傾全力支持，只要辦得到，要什麼就給什麼。

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不論台積電或美國，事先都應該想到的。因中國的任何企業，不論公私，其最終老闆都是共產黨。（路透檔案照）

這點我有親身經歷。中國第一次做半導體，是一九七○年在上海。那是中共「九大」的第二年，要「抓革命，促生產」，在上海搞了一個「單晶爐會戰」，有十幾家企業、學校與設計院、研究院參與，地點就在文革前夕，由於我的政治不正確而把我從大學調去化工局的半工半讀學校。當時我被調去搞宣傳，聽動員報告，就是全國為此開綠燈，要什麼給什麼，不得有人阻擋。會戰結束後，上海市革命委員會主任（當時取代了市委書記與市長）王洪文親來慰問，四年後他升為中共中央副主席。我們學校主要是提供地方，以後有沒有成果不是我們過問的事。對「全國開綠燈」，我印象很深。寫回憶錄時記不住相關資料，後來到谷歌搜尋，竟然在二○○二年《大公報》百年展中找到這則新聞。

現在雖然經歷了改革開放，然而「黨領導一切」沒有變化，甚至被習近平一再強調，所謂社會主義市場經濟就是政治掛帥，對先進技術用買與偷的手段，或者「養套殺」，再不行就「自力更生」大撒幣，結果開了千百家晶片廠，幫貪官污吏製造發財的機會，大多數晶片廠面臨破產命運。僥倖的，為華為保存一線命脈。

所以美國要管制華為，就必須管制中國的所有相關科技企業，否則「全國一盤棋」與「共產主義協作」精神將突破美國的封鎖。但即使中國被封鎖，中國仍可從友好國家轉口，例如馬來西亞、中東與新加坡，只是轉口價格非常昂貴，被多刮兩層皮，然而為了實現習近平的雄圖大略，寧願人民窮死餓死，像韭菜那樣被宰割，也要實現他的目標。因此美國的封鎖有相當難度。但若不這樣做，對美國的威脅更大！

至於川普的「美國優先」口號得小心不要窄化為「美國孤立」，必須認真處理好敵友我關係。台積電的先進製成是努力創新得來的成果，不是偷來的。現在有哪個二奈米製成可供台積電偷盜？反而是其他企業會千方百計偷盜台積電的先進製成。川普若當選執政，希望他的幕僚可以多多向他解釋，扭轉偏差，美台韓日才能結成全球最先進的科技聯盟，引導人類朝正向發展。

（作者是資深時事評論員）

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