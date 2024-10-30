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詩語李敏勇》國家的追尋

李敏勇

李敏勇

2024/10/30 05:30

◎ 李敏勇

美國第六十屆總統大選，以及眾議院435席全額改選，參議院其中33席改選，即將在十一月五日舉行，以產生119屆國會。自一七八九年，華盛頓總統開始的美國歷史，從十八世紀末，歷經十九、二十世紀，邁出二十一世紀二○年代的新歷史。在紛亂的時代，更受到世界矚目，台灣也異常關注，但也要想一想我們自己的國家追尋。

川普，男性，白種人，德裔美國人，共和黨籍；賀景麗，女性，有色人種，父親牙買加裔和母親印度裔美國人，民主黨籍。美國確是種族的大鎔爐，國民幾乎來自世界不同的國家，雖然建國者是大英帝國子民，但在美洲新大陸經由獨立建國、民主形塑，建立了一個不同於帝國轉型的新國家。二次世界大戰之後，更成為民主世界的領導者。

美國民主黨總統候選人賀景麗（左）、共和黨候選人川普（右）組合圖。（美聯社）美國民主黨總統候選人賀景麗（左）、共和黨候選人川普（右）組合圖。（美聯社）

第二次世界大戰結束後，聯合國在美國紐約成立。當時的同盟五國：美、英、法、俄、中，以常務理事國身份領導聯合國，但形勢丕變：先是中國變異，再而蘇聯解體，美英法與中俄對立。和平的世界並未實現。

紛亂的世界，許多國家的人民因為逃避自己國度的問題性，或因國家交戰，流亡或移民美國。中華民國時代的中國，中華人民共和國時代的中國，都有流亡或移民潮，美國成為優先選擇。美國吸納了來自世界不同國家的流亡者或移民群，秀異份子或邊緣群落，豐富了美國，也形成了美國的問題，幾乎是世界的縮影。

二戰後長時期的美蘇對抗，自由資本主義對峙共產專制主義。蘇聯解體後，中國誘引美國藉由走資化而取代後蘇聯時代的俄羅斯，形成美中對抗的新形勢。美中各為強國，也互為敵國。舊帝國轉型的中國與脫帝國獨立的美國，走在分岐的大國道路上。

不同於中國：現在以中華人民共和國為名，中國共產黨專政；美國是：五十州形塑的合眾國，憲法標榜的精神，落實在國家的追尋。美國也吸納了許許多多華裔國民，甚至成為美國公職，參與國家的治理。而中國，以人民民主專政為名，只想染指世界，成為驕妄大國。

美國雖然顯示容納世界流亡、移民群落而產生的形式紛亂，顯現民主可能的程序紛爭，但自由、民主的追尋，展現的國家價值受到珍惜維護。相對的，專制獨裁的共產中國依歷史規律應會崩壞或瓦解，即使構築鐵幕也禁錮不了人民的心。

看看美國，看看國。生活在台灣，糾葛在新生國家和殘餘國家之間的迷惘和迷障，要追尋什麼樣的國家呢？要怎樣進入後進國家之林？

（作者是詩人）

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