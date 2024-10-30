社論》拋棄「公媽牌」 換上「公罵牌」

馬英九，儼然扮演「反獨促統」的在台旗艦，此所以，他在國內、國外忘情宣傳：「美國疑賴論」，「必須相信習近平」。他任內的不統不獨不武，早已完全走味至：「兩岸的未來發展應由兩岸人民自己決定，沒有外國介入的空間」，「兩岸之間的問題，需要到用國際法來論斷嗎？」「我們的政府真的準備好一戰了嗎？」「台灣人民都同意在沒有盡最後努力前，就要我們的孩子走上戰場嗎？」馬氏甘當北京馬前卒，並不是卸任後閒著沒事，而是自覺地協助習近平，把台灣的統派勢力引向「新時代的促統」。

以往，連、馬、朱等，把兩蔣當神主牌，因為兩蔣反對台獨，也主張兩岸都堅持只有一個中國，台灣是中國的一部分。不過，馬、連、朱等消費兩蔣，卻存在明顯的漏洞：老蔣軍事保台，小蔣革新保台，「自由中國」絕不臣服於「共產中國」。而那些自詡兩蔣接班人的，從來不談「三民主義統一中國」，遑論「政治反攻大陸」。李登輝曾說，「建立民主、自由、均富的中國」，那些「習友友」更避之唯恐不及。江河日下，現在的國民黨頭人，只談「兩岸同屬一個中國」，既不談「中華民國統一中國」，也不談中華民國與中華人民共和國「統一成民主中國」。於是，他們的神主牌，從兩蔣換了毛鄧習，也就是，打從心底徹底屈服，「兩岸必須終極統一」，而中華人民共和國是「正統」，中華民國不過是「內戰殘遺」，它的歷史任務是把台灣挾帶「回歸祖國」。以故，國民黨剩餘的角色，唯有為「正統」充當「促統」工具。

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舊的神主牌也好，新的神主牌也好，中國國民黨早已揚棄李登輝短暫的本土化、民主化。二十多年來，王金平、江啟臣、侯友宜等，一度予人「台灣（的）國民黨」期待，終究還是不敵「中國（的）國民黨」與「中國（的）共產黨」之「九二共識」、「反對台獨」緊箍咒。這次大選，朱立倫之副主席夏立言，奔赴中國聆聽國台辦指示，幾如走灶腳之頻繁，其中內情令人好奇。不論如何，人氣王侯友宜，就這樣被國共合、藍白合活生生做掉了。同時，「類參選」的郭台銘，在中國的企業被查水表，地方派系也紛紛打退堂鼓。誰是背後的影武者，不問可知。

二○一八，二○二二，地方選舉，小英號遭遇狂潮，慘不忍睹。尤其二○一八，韓流橫掃全台，小英連任之路岌岌可危，在黨內也受到賴清德挑戰。二○二二，地方選舉再敗，這次換到賴清德的接班之路佈滿荊棘。吉人天相，小英，賴桑，雙雙化險為夷，關鍵在於「借東風」。「東風」者，「東升西降」的東。國民黨的「借東風」，乃是引外力入台，「相信習近平」、「兩岸炎黃子孫九二共識反台獨」，借助北京對台灣各界滲透日深，來彌補國民黨越來越不接台灣地氣。其結果，韓流也好，人氣王也好，皆淪為「國民黨借東風」的風災戶。「民進黨借東風」，則是「草船借箭」，令國民黨概括承受中國全面脅迫台灣的社會反感。於是，國民黨硬是一副好牌打到輸。

外人不易理解的是，刻著九二共識、同屬一中、反對台獨、反美親中等字眼的新神主牌，明明與台灣主流民意背道而馳，國民黨偏偏連戰連敗抱得更緊，唯恐被公媽放捨。國民黨似乎陷入自己的圈套，為了反民進黨而將自己推離主流民意。主流民意，好惡分明，就是要維持獨立現狀，保障民主、自由、人權、法治、私有財產、不姓黨也不會被消失、李扁馬蔡賴都可以公開罵。凡此基本款，卻是國共的「反獨促統」毫無承諾的未來。而在野十二年，繼續下去可能更仰賴北京奶水，今後更難擺脫這尊新神主牌。它的機會僅剩，民進黨執政失敗，一如二○○八之政黨輪替。尤其是，白色力量已遭柯文哲自我顛覆，藍綠對決可望回歸原點。

相形之下，隨著執政經驗累積，民進黨反而逐漸把神主牌改頭換面。被污名化的「台獨」，代之以「維持獨立現狀」、「邁向正常國家」之政治修辭。「反核」，也位移至「對新核能技術的態度保持開放」。相較於國民黨，民進黨在堅定基本立場下迎向主流民意。反觀，國民黨走中國路線，拋棄舊的「公媽牌」，換上新的「公罵牌」，成了選舉的票房毒藥。國民黨，與其挖苦民進黨消費「芒果乾」，不如自己多加三思：民進黨若能躺著選，孰令致之？誰令致之？

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