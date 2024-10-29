社論》比賽輸了，怒罵裁判

憲法法庭二十五日判決，有「國會擴權法」之稱的《立法院職權行使法》修正案及《刑法》修正案多數違憲，連日來各方討論不斷。由藍、白兩個政黨聯手主導的修法，假國會改革之名，行擴權、濫權之實，自五月下旬通過以來，爭議接踵而至。七月中旬經憲法法庭裁定相關條文暫停適用，隨後舉行言詞辯論庭，如今判決既出，不僅維護民主憲政秩序，也為今後立院修法及憲政機關互動提供可遵行準則，相關各方應一體遵行，終止國會亂象，確保民主憲政正常運作。

釋憲案爭議起因，在藍、白立委假「改革」之名，大肆恣意擴權；但因過程以眾暴寡，「沒有討論、沒有民主」，立法粗糙，無視律師、法學界違憲警告及反對，也不顧國際專家聯名勸阻，強行修正通過。如此目無憲法秩序而一意孤行，多數民意不支持，「青鳥行動」的抗議行動從立法院外延伸海外，足見立委擴權之無理及不得人心。

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上週憲法法庭的第九號判決，符合常民從常識與常理所期盼的憲政秩序，也與法界的通說若合符節。大致說來，「國會擴權法」有十七項違憲，尤其藐視國會罪及立院的委員會成立調查專案小組；另十四項部分違憲，六項在憲法判決前提下合憲，其餘為合憲或不受理。

具體言之，「總統國情報告」立院無權指定報告內容，也不能要求質詢，甚至「一問一答」。「藐視國會罪」對不配合的被質詢者，處以限制人身自由及各種裁罰，包括追究刑事責任，都屬違憲；立院聽證會的出席者有權拒答，官員以問代答未構成「反質詢」。另外，行使國會調查權，須經立院院會議決，不是委員會層級所能擅專。至於國會的人事同意權，對任期已經或即將屆滿的考試委員、國傳會（NCC）委員及大法官等，消極不行使被提名人同意權，違反了憲法忠誠義務。

憲法法庭第九號判決既出，賴清德總統即明確表達，願依判決意旨到立院做國情報告；立院民進黨團強調「堅守憲法價值、共造正常國會」，將重新檢視、展開後續修法，還呼籲停止詆毀攻擊大法官、行使人事同意案、停審〈憲法訴訟法〉。由十三個民間團體組成的「民間監督司法院大法官人選聯盟」要求立院應即排審司法院正副院長及大法官人事案。

相形之下，當前國會亂象罪魁之一的中國國民黨，氣急敗壞之際，口不擇言。黨主席朱立倫宣稱，立院被綠色司法拔牙成無牙老虎，司法獨立已死。立院黨團書記長林思銘指大法官已成執政黨的打手，是民進黨的附隨組織、主政者的護航大隊。黨團總召傅崐萁抨擊大法官把台灣打回滿清帝國，成為世界民主之恥；賴清德是無知無恥總統，「賴皇帝已經正式登基」。常以口出離譜言論出名的立委翁曉玲也沒閒著，揚言大法官認定立院無權規範行政官員，《憲法》同樣未規定立院有遵守憲法法庭判決的義務，立院因而不需要也沒有義務遵守「違憲」的判決；顯然把數月前剛宣誓「誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家」的立委上任誓詞，拋諸腦後。

藍營主要政治人物如此不可理喻，其他同路人就惡言更甚：大法官「閹割立法權」、「司法權獨大」、「保皇判決」、「國會改革攔路虎」、「打造全球最弱的民主國會」，乃至於把判決歪曲成「總統不必到立院」，林林總總，不一而足。白營的民眾黨也無好話，對賴清德嗆聲，「不歡迎過場作秀」。這些奇言怪論，既顯示這幫人等容不下逆我者，心中只有黨派之私，充滿偏見，尤凸顯其目無憲法法庭及憲政秩序的惡質與醜陋。藍、白聯手在國會作亂而恣意妄為，根源在此。

曾任美國國務卿與白宮國家安全顧問的萊斯（Condoleezza Rice）最近在專文及訪談時指出，北京對付台灣未必訴諸武力占領，也可能經由改變台灣政治，藉施壓出現親中政府，緩慢但實質侵蝕台灣的獨立性，「直到台灣看起來像香港」。萊斯的警告，信而有徵，今年初至今的國會亂象，藍營立委集體「上京」輸誠，黨內高層頻訪中國，黑道、宮廟中人吸收軍人洩密並拍投降影片，顯見中國滲透顛覆深廣普遍。在國會，刁難總預算、技術性阻撓反對聯大第二七五八號決議、《民防法》刪除支援軍事勤務…凡此都使國家忠誠出現問題的國會，成為中國改變台灣政治的可能破口。

國會確實需要改革，尤其提升立委的專業及自律，但不是藉機擴權、濫權。憲政爭議有如運動比賽，既經大法官仲裁，勝負已決，怒罵裁判，公眾不會買單的。

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