自由廣場》藍白針對賴的政治割喉戰

◎ 成悟農

利用補貼和殺價，逼對手退出市場，是商場常見的惡性競爭。最有名例子，就是中國的面板與太陽能板產業，透過中共政府補貼，在國際市場流血殺價，甚至不惜賠本，逼得台日韓甚至歐美業者紛紛退出市場，讓台灣的相關股票淪為雞蛋水餃股，十餘年來難以翻身。

這種商業上殺敵一萬、自損八千的做法，在政治上，也正在台灣上演。藍白兩黨近日聯手封殺二○二五年度總預算，企圖拖延國防軍購的進程，延誤國家建設，扼殺國家發展契機，已達到不惜犧牲藍軍選區建設與軍公教調薪的預算，甘冒得罪自己選民之大不諱，何也？因為藍白吃定自家支持者會完全不在乎。

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藍白支持者，以軍公教外省人既得利益者為主力，這個族群自國民黨佔領台灣，先以四萬換一元對台灣人進行金融屠殺，取得財政的分配權後，建立以外省人為主的統治階級、台灣人菁英為輔的恩庇侍從體系，利用不公平的財政分配，讓這個族群優先得到給付與福利保障，並輔以升學考試優惠，公務員名額優先保障，糧食配給，免費住宅，就業保障，產業扶植等策略，使他們在經濟條件與統治能力上，都比台灣人更有持續且絕對的優勢。

因此，就算民進黨已經第三次當選總統，公家系統仍以藍白人為主幹，整個國家預算與國內生產毛額的盈餘分配，還是優先傾斜向藍白支持者。只要深入農村，看看底層台灣人目前在經濟、衛生、教育、就業、投票自主性的絕對劣勢，就能體會到長達近八十年的階級剝削，所造成的階級落差有多大。

民進黨寄望藉由軍公教調薪被阻擋的議題，以號召藍白族群揭杆而起，但這幻想終會徒勞無功，因藍白如此肆無忌憚的底氣，就是立足於八十年累積的經濟絕對優勢。藍白現階段仍擁有兼具政經優勢的資產負債表，讓支持族群寧可放棄賴清德任內的點滴加薪，從而換取國家機器的空轉與社會動盪，以徹底摧毀綠營傳統支持者之信心，達成讓民進黨政府在二○二八倒台的陽謀。因為，相較於微不足道的加薪，民進黨倒台更令藍白支持者得到滿足和期待。

外有中國加持，內有藍白寧自損八千只求傷民進黨一萬的惡性鬥爭，其最高指導原則就是拉下賴清德，讓藍白贏得執政權，以打包出售台灣。藍白兩黨的政治割喉戰，跟中國補貼企業惡性殺價競爭如出一轍，執政黨唯有讓台灣人在經濟條件與福利照顧能有翻身期待，才能鞏固本土力量不散，否則紅藍白這場政治惡鬥，就跟商業上常見的壟斷競爭如出一轍，台灣危矣。

（作者任職於科技業）

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