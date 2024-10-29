自由廣場》自民黨敗選後 日本政局的觀察

◎ 林泉忠

第五十屆日本眾議院選舉，執政的自民黨遭遇暌違十五年的滑鐵盧式慘敗，未能過半，即使加上執政聯盟夥伴的公民黨，亦未能達標。此次歷史性選舉結果，宣告自二○一二年十二月安倍晉三率自民黨勝選以來所形成的自民黨與在野黨「一大多小」格局，正式被打破。更有甚者，日本政壇上「自民黨一黨獨大」若從此步入式微的新時代，其起源正是此次極具歷史意義的選舉。

自民黨敗選後，東京永田町撲朔迷離的政局走向備受矚目，筆者以為，石破茂政府能否續存，有三大觀察點。

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其一，能否挺過黨內壓力。自民黨此次敗選主因，乃日本國民對自民黨長年抹不去「政治與金錢」形象的懲罰乃至唾棄，儘管石破茂主掌的自民黨本部須概括性承擔敗選責任，卻也存在「非戰之罪」的理解。因石破茂在黨內從來不是主流派，惟一派閥的麻生派及在自民黨總裁選舉力挺高市早苗的勢力，是否聯合藉機向石破逼宮，值得關注。

其二，石破茂如何挺過十一月七日的臨時國會舉行的首相指名選舉。在執政聯盟不過半的嚴峻情勢下，必須與部分在野黨商議或組聯合政府，或根據議題，建立成功的政策協商機制。目前自民黨（一九一席）已經向被視為關鍵少數的國民民主黨（廿八席）拋出橄欖枝，惟黨魁玉木雄一郎仍不鬆口，只展示「保留與各黨協商空間」的姿態。自民黨最後撒手鐧，莫過於將首相寶座讓出來。

其三，將視野投向建立聯合政府的並非只有自民黨，此次大選最大贏家的最大在野黨立憲民主黨（一四八席）也蠢蠢欲動。除了系出同門的國民民主黨，立憲民主黨也力邀第三大黨日本維新會（卅八席）及其他在野小黨，共組打倒自公聯盟的聯合政府，重現一九九三年八個在野黨聯合扳倒自民黨的戲碼。

距十一月七日首相指名選舉僅一周餘，筆者判斷自民黨內包括麻生太郎等欲討伐石破茂的勢力恐怕不及整合，故合縱連橫的主要舞台轉向自民黨與立憲民主黨的拔河賽。未來週餘，日本政治中樞永田町將是暗流亂竄、目不暇給。

（作者是東京大學東洋文化研究所特任研究員）

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