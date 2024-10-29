自由廣場》在怎麼野蠻 也不能傷害國家

◎ 林正二

民主國家有政黨競爭是很正常的現象，但沒有任何國家的反對黨會如此蠻橫地阻擋國家總預算五次，不遵守憲法、毀憲亂政。藍白在野黨如此野蠻地亂搞，無非是要全面性的癱瘓民進黨政府，以獲取政治利益，但受害的卻是全體國人，不僅將影響國防、外交、經濟等國政的推動，藍營地方政府也無法推動很多建設，不僅綠營支持者受害，連藍白支持者也遭殃。

筆者以前派駐美國時，即目睹藍營立委刪除國際文宣經費所造成的惡果，切身體驗因在野黨野蠻亂幹，而對外交工作的巨大傷害。二○○四年我在洛杉磯工作時，美國務卿萊斯對中國所制定的「反國家分裂法」極為火大，因此法無限上綱，將台灣的「維持現狀」定調為台獨，聲稱中共對台獨與無限期延遲統一，均「有權」攻擊台灣、予以制裁；因該法踩到美國規定的「兩岸不得片面改變台海現狀」的紅線，嚴重傷害美國利益。

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也因該法對台灣傷害很大，當時的扁政府責成所有駐外單位，全力推動國際文宣以反制該法。然而，在全球的所有駐外機構的國際文宣經費，卻遭藍營立委全部刪除，導致難以推動工作。

雖然筆者自付餐敘費與油錢，成功遊說「洛杉磯時報」記者應允採訪報導洛市僑界遊行抗議中國制定「反分裂法」的地方新聞，並擴大為頭版的國際新聞；同時以六四事件時震驚全球、遭民眾阻擋的坦克車，壓在野百合舖成的民主台灣領土的鮮明意象，設計出象徵中共鎮壓民主台灣的創意文宣稿，唯當時辦公室苦無經費印製，幸虧僑界慷慨解囊，資助辦公室印製文宣傳單。果然，該文宣吸引美國民眾及洛杉機時報、福斯電視台與美聯社等美國重要媒體，派員至遊行現場採訪報導，支持我國；洛杉磯時報更以頭版跨四頁的大篇幅報導該活動，文宣效應宏大。

當時美國很多大城市雖有僑界舉辦遊行活動，卻幾乎未見美國主流媒體報導，此因派駐全美各地的新聞處，缺乏與記者餐敘的交際費及出差的汽油費等文宣經費，而無法展開活動。

反制反分裂法，以爭取國際支持我國持續維持現狀，攸關國家與全民安全，是阿扁非常重視的重要外交工作，卻因藍營立委全數刪減國際文宣經費，以致全球駐外單位難以進行工作，嚴重影響台灣的安全。如今，藍白立委蠻橫阻擋政府總預算，將嚴重影響我外交推動等國內外工作的執行！請問在野黨立委，這樣傷害國家與人民，你們不慚愧嗎？到底要野蠻到什麼地步？野蠻到何時？

（作者是退休駐美外交人員）

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