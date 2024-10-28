自由廣場》健保永續 應採家戶總所得制

◎魏思源

隨基本工資調漲，國人必須多繳健保費。經此次修正，投保組別級距從明年起，會從現在的十組擴增到十二組。調整後，健保投保金額最高級距從原本廿一萬九五○○元，調升至卅一萬三○○○元，預計影響十萬人，該級距每人每月約要多繳八三一元，另外也有七七一萬人每月健保費必須多繳廿一元。

現行健保保費計算都是採勞工階級的薪資所得為基礎，只能扣到高所得的受薪階層，但不能因收取對象是高所得者，就忽視公平正義，現行保費計算方式仍有不公之處，如同樣月收超過卅萬以上，但財產分布在不動產或是其他地下經濟所得等，無法用薪資計費方式扣得健保費，賺一樣多，保費卻差很大，而因為這樣不公平的機制，造成受薪階級有許多抱怨的聲音出現，呼籲政府要正視民眾心聲。

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此外，有些民眾為避免依高薪配偶眷屬身分投保，選擇參加職業工會投保來節省保費；或是子女、無工作收入的家人依附在夫妻薪資較低一方，減少保費支出；或是利用現行眷口數超過三口以三口計算的規定，將所有家人集中轉移至已達三口上限的家庭，以眷屬加保，等於不用繳保費。

至於對於增加補充保費費率挹注健保財務，也不應期望太高，因有些人將多筆已達需要繳交補充補費的上限收入，採併單方式，最終僅需繳交一筆補充保費，或是將多單已接近收取補充保費下限的收入，採取拆單方式，達到規避繳費的目的。

家戶總所得制才是解決公平問題的解方。前總統蔡英文二○一六年選舉時承諾推動家戶總所得制度，概念意即每月從薪水扣出健保費，年底將家戶當年的利息、股利等一起結算，多退少補，達到重新分配的概念，從家戶來看，就不會只依薪水收入去收取費用，更具公平性。

（作者從事資訊業）

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