晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》健保永續 應採家戶總所得制

2024/10/28 05:30

◎魏思源

隨基本工資調漲，國人必須多繳健保費。經此次修正，投保組別級距從明年起，會從現在的十組擴增到十二組。調整後，健保投保金額最高級距從原本廿一萬九五○○元，調升至卅一萬三○○○元，預計影響十萬人，該級距每人每月約要多繳八三一元，另外也有七七一萬人每月健保費必須多繳廿一元。

現行健保保費計算都是採勞工階級的薪資所得為基礎，只能扣到高所得的受薪階層，但不能因收取對象是高所得者，就忽視公平正義，現行保費計算方式仍有不公之處，如同樣月收超過卅萬以上，但財產分布在不動產或是其他地下經濟所得等，無法用薪資計費方式扣得健保費，賺一樣多，保費卻差很大，而因為這樣不公平的機制，造成受薪階級有許多抱怨的聲音出現，呼籲政府要正視民眾心聲。

此外，有些民眾為避免依高薪配偶眷屬身分投保，選擇參加職業工會投保來節省保費；或是子女、無工作收入的家人依附在夫妻薪資較低一方，減少保費支出；或是利用現行眷口數超過三口以三口計算的規定，將所有家人集中轉移至已達三口上限的家庭，以眷屬加保，等於不用繳保費。

至於對於增加補充保費費率挹注健保財務，也不應期望太高，因有些人將多筆已達需要繳交補充補費的上限收入，採併單方式，最終僅需繳交一筆補充保費，或是將多單已接近收取補充保費下限的收入，採取拆單方式，達到規避繳費的目的。

家戶總所得制才是解決公平問題的解方。前總統蔡英文二○一六年選舉時承諾推動家戶總所得制度，概念意即每月從薪水扣出健保費，年底將家戶當年的利息、股利等一起結算，多退少補，達到重新分配的概念，從家戶來看，就不會只依薪水收入去收取費用，更具公平性。

（作者從事資訊業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書