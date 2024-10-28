自由廣場》中共政治禁忌多 「蛋炒飯」不能隨便吃

◎ 木鐸

去年十一月廿七日，「美食作家王剛」因發布蛋炒飯烹調短片遭攻擊為「侮辱英烈」；二○二一年十月廿三日，中國聯通的微博發佈一篇「薑蛋炒飯」食譜，隨後該微博帳戶便因「違反社區公約」而遭到禁言。一名男子因張貼有關蛋炒飯的留言，隔日即遭舉報，被公安機關拘留十天。

蛋炒飯成為政治禁忌源於民間傳說：毛澤東大兒子毛岸英在韓戰期間違反「白天生火」的軍紀，在營外製作蛋炒飯，導致美軍循煙轟炸軍營，毛岸英在轟炸中死亡。毛岸英死亡故事官方極度否認，但民間仍相信在韓戰中擔任解放軍司令部辦公室副主任楊迪在其回憶錄《在志願軍司令部的歲月裏——鮮為人知的真情實況》的說法。蛋炒飯每年十月廿四日（毛岸英的生日）及十一月廿五日（毛岸英的忌日）前後不能隨便說，不能隨便吃。

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除了蛋炒飯，十月廿七日法媒《rfi》題為：「上海萬聖節不許裝神弄鬼」的文章指出，今年警方看得很緊，去年徐匯區巨鹿路，有女士打扮成自由女神，很快被警察驅離；另一位穿著精神病犯的衣服則被要求脫下；穿著幽靈般飄移的大白，被疑為暗諷荒謬的清零政策，也是禁忌的打扮。

今年是李克強逝世周年，李克強打扮也在禁止之列，連他的忌日一○二七（十月廿七日）跟六四一樣也不能隨便標示。遑論「維尼熊」「包子臉」這樣暗諷習近平的打扮。

中共中央發動貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議，強調要防止低級紅、高級黑，習近平擔心這種高級黑低級紅的嘲諷會深入人心，動搖他在黨內的威信和對他的忠誠。

另一方面，也反映習近平對其周邊的人缺乏信任。政治禁忌多，更是佐證了中共不信任高官、不信任人民、更不信任自己，因為壞事實在是做太多了。

（作者從商）

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