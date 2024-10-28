自由廣場》晶片戰爭／中國「白手套」下單 台積電步步為營

◎ 林子堯

台積電日前遭指控華為的昇騰910B AI晶片中，似乎有台積電生產的七奈米晶片。但如今真相大白，台積電並未直接處理華為訂單，而是因為中國加密貨幣挖礦公司「比特大陸」旗下的「算能科技」（SOPHGO）似乎是華為「白手套」，但台積電如今先進製程訂單滿載下，又該如何面對與中國的生意，特別是川普曾指控中國的先進軍事晶片是台灣生產，台灣該如何面對中國晶片市場，已是國安問題。

台積電如今先進製程訂單滿載下，又該如何面對與中國的生意，特別是川普曾指控中國的先進軍事晶片是台灣生產，台灣該如何面對中國晶片市場，已是國安問題。（彭博檔案照）

本次涉嫌遭華為挪用的七奈米晶片，根據前台積電董事長劉德音卸任前專訪所言，是台積電在二○一八年領先全球首次研發成功，並奠定如今先進製程霸主的關鍵地位。也代表著，當年台積電擁有世界最先進的晶片同時，中國若要在先進晶片的取得上，台積已是其必須攻下的灘頭堡。

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而從目前台積電的晶片生產版圖來看，七奈米主要生產基地在中科廠，到底是否由此處出產或許並非關鍵，但這仍極有可能成為未來美國總統大選話題，對台灣的壓力便相當大，也有必要由行政院率經濟部、國科會、數位部等單位向美方釋疑。

行政院於二○二三年十二月五日首次公告「國家核心關鍵技術項目及其主管機關」清單，其中半導體是重要項目，而涉及晶片安全技術是由數位部主管，根據國家安全法第三條第一項，有關於關鍵技術定義：「如流入外國或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展。」因此，從台灣政府角度來看，也必須依法對此事有所調查。

最後，從台積電的市場來看，今年七月已有專家學者懷疑中國業績市佔突然飆高，當時就有懷疑「是製造加密幣礦機的比特大陸」下單。如今回頭看，外界猜測似乎為真，但縱使或許最後經調查並非屬實，台積電面對中國市場仍要小心謹慎。中國逆向工程一流，即便是消費性電子的晶片都仍可能遭中國加以逆向挪為他用。

台積電未來也將同時有美國、日本、德國廠，地緣政治的風險也關乎台積電如何應對中國市場。台積電如今對台灣已有如護國神山地位，在政治經濟上都有舉足輕重地位，其矽盾角色更是國人所高度重視，各界都相當在意其未來發展。

如今，面對民主與極權的選擇，一如當年台積電果斷放棄華為訂單，未來降低對中市場的依賴恐將是必走之路。

（作者為國立台灣大學政治學系博士生、高雄市民）

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