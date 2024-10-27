自由廣場》登革熱與糧食韌性的共同解方

◎ 林基興

最近，新北白線斑蚊數十例本土疫情，且雲林北港出現埃及斑蚊，顯現台灣登革病媒蚊已北移。因氣候變遷與全球暖化，預估到二○五○年，我國每年會有數萬至數十萬人感染。

目前登革熱並無有效疫苗與治劑，噴藥是緊急防治登革熱的方式。高科技對策為釋出沃巴氏菌（Wolbachia），但費用高。

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其實，更佳招數為使用基改技術。英國牛津大學與蓋茲基金會合作成立的英國生技公司，即鎖定散播登革熱、茲卡、黃熱病等病毒的埃及斑蚊。其卵盒方便寄送，又成本低廉。雄蚊帶著致命基因（有特殊食物可解套），在野外和雌蚊雜交後，後代會死亡。巴西某地實驗，登革熱蚊一年內減八五成。但同受登革熱之苦的美國佛羅里達州某鎮，年花百萬元噴殺蟲劑，反基改領袖拒聽解釋，經過十年的努力，二○二一年，終得測試。成功後，隔年，美國環保署批准在佛羅裡達州和加州定點計畫。

噴灑殺蟲劑滅蚊，無辜生物的蜜蜂與蝴蝶等授粉昆蟲也遭殃，傷及食物鏈，有如殺無赦，何況蚊子逐漸產生抗藥性，殺蟲效果越來越差。然而基改科技有如標靶般精準快速也不誤傷。

但基改科技在我國受到嚴重歧視，可善用於防治嗎？試觀基改作物：中研院余淑美院士參與蓋茲基金會資助的「國際 C4 水稻計畫」，研發出抗逆境與高產量的水稻品種，但農業部仍未放行。類似，葉錫東院士研發的抗輪點病毒基改木瓜也遭禁，主因是擔憂基改傷害健康與生態。

日前，賴總統說要建構防衛韌性，農業部表示「戰爭存糧逾七個月」。但我國糧食自給率約三成三，諸如高鹽份等不適合農作之地，應可用基改技術相救。現在遇到登革熱與存糧防衛韌性，國人不妨正確認識與善用基改。

（作者為大學教授）

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