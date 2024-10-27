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自由廣場》現實壓力與追求自我 年輕世代的「婚姻猶豫」

2024/10/27 05:30

◎ 林茵

隨著社會變遷，年輕世代對婚姻的態度發生了顯著改變。國發會主委在立院表示，年輕人不願結婚生子的原因，大部分是因為找不到理想對象，並不僅限於經濟壓力。儘管政府提供每月七千元至一萬三千五百元的育兒補助，仍無法有效改變年輕人對婚姻的冷淡態度。這背後反映出教育普及與個人價值觀轉變的影響：了解得越多，反而越猶豫是否進入婚姻。

隨著教育機會的均等及資訊媒體傳播的多元性，年輕人有了更多接觸不同價值觀的機會，對婚姻的認識也變得複雜。現今年輕人不再將結婚視為人生必經之路，而是看到婚姻帶來的潛在挑戰。

首先，結婚意味著要面對來自兩個原生家庭的文化與價值觀的衝擊，這會成為日常生活中的壓力源。此外，生兒育女不僅是經濟上的負擔，更可能意味著放棄個人的生活、夢想與自由。這會讓許多年輕人猶豫是否要進入一段可能影響自身發展的關係。

儘管政府透過經濟補助試圖解決部分問題，但補助無法改變年輕人對婚姻的根本態度。結婚後，特別是有了小孩後，許多人擔心生活重心將轉移到家庭上，個人的生活、職業發展與夢想將被迫讓位於家庭責任。這種對自我與家庭的矛盾，加上婚姻中傳統性別角色的分工，讓年輕人對婚姻望而卻步。

此外，現在的年輕人更加注重生活品質、性別平等與自我實現，這種價值觀的轉變反映出年輕人對未來生活的多元思考，認為婚姻應該建立在平等、尊重與自願的基礎上，而不是受到社會壓力或傳統期待的驅動。

建議政府從住房、工時、育兒政策三個管道來思考婚姻與生育政策。減少購屋或租房的經濟壓力，結婚購屋利率的優惠，結婚後在所得扣除額進行優惠減免，讓年輕人能夠早日成家。其次，應推動彈性工時與遠端工作，減輕工作與家庭間的平衡負擔，尤其台灣工時太長，常會造成夫妻或婆媳間的矛盾，讓夫妻雙方能有更多時間陪伴家人。

最後，政府可提升育兒政策的支持力度，增加托育機構，除了提供育兒津貼，建議以稅收優惠作為長期誘因，讓父母在經濟和照護上的負擔減輕。這三方面的政策配合，將有助於營造更適合婚育的環境，鼓勵年輕人結婚、生育讓每個人都能根據自己的需求和價值觀做出選擇。

（作者為公務員）

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