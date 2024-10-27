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自由廣場》大法官人事案 連審都不審還喊嚴審？

2024/10/27 05:30

◎ 張惠和

藍、白兩黨聯手通過的立法院職權修法爭議，憲法法庭判決大部分條文違憲，國民黨主席朱立倫回應表示，「少數總統依然超級大，立院被綠色司法拔牙成無牙老虎」，國民黨將「善用未被宣告違憲之職權，嚴審大法官人事案！」被提名人對國會改革的態度與立場，將列入同意與否的判別標準。

朱立倫簡直是睜眼說瞎話，八月三十日副總統主持「一一三年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，至今已經快兩個月，立法院連審都不審還嚴審？

事實上，現在立法院職權行使法僅規定立法院依憲法第一百零四條（監察院設審計長）、憲法增修條文第五條第一項（司法院設大法官十五人）、第六條第二項（考試院設院長、副院長各一人，考試委員若干人）、第七條第二項（監察院設監察委員二十九人，並以其中一人為院長、一人為副院長）規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立法委員二分之一之同意為通過。

另外，人事同意權案交付全院委員會或相關委員會審查，自交付審查之日起，期間不得少於一個月，且應於審查過程中舉行公聽會，邀集相關學者專家、公民團體及社會公正人士共同參與審查，並應於院會表決之日十日前，擬具審查報告。實際上立法院應該在立法院職權行使法規定審查完成期限。以免發生立院不行使人事同意權違反憲法忠誠義務之情形。

（作者為退休公務人員）

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