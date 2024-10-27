自由廣場》晶片戰爭開打 民主永續的選擇

◎ 史里

在科技競爭與國際地緣政治局勢中，台灣不僅面臨技術挑戰，還有內部的政治選擇。近期外媒報導，台積電生產的晶片出現在中國科技巨頭華為的裝置中，引發美國國會關注。台積電澄清早已沒有供貨華為，一旦發現可疑情形，會迅速採取行動，以確保合法。並就報導主動向美國商務部通報。

台積電案例展現成功的策略：他們遵守國際法規，主動舉報潛在的違規行為，維護技術領先地位，並保持長期穩定的發展方向。這是以長期利益為重、拒絕短期誘惑的明智決定。

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然而，晶片戰爭在全球愈演愈烈，特別是美中之間的科技對抗，已成為全球政治和經濟的關鍵布局。台積電在這場戰爭中選擇遵守美國出口管制，表態捍衛民主國家的國際法規，確保其在全球科技鏈中的核心地位。這樣的表現展現了一條穩健的發展道路，也是台灣應該借鑑的方向。

反觀藍白兩岸一家親的政治策略，過於依賴中國，忽略了台灣在國際合作中的重要性。這種政策看似親近中國，但實際上可能將台灣邊緣化，削弱技術優勢，甚至引發國家安全風險。賽局理論中的「多重均衡」概念告訴我們，選擇短期利益可能帶來長期的不利後果。台灣如果選擇與中國過於密切的合作，可能會在國際賽局中喪失重要合作夥伴，逐漸被全球科技與經濟版圖所排斥。

台積電的選擇和藍白兩岸一家親的策略形成了鮮明對比。前者選擇國際法規和技術合作，穩健發展；後者則急於追求短期利益，刻意忽略台灣的長遠利益。這是一場攸關台灣未來的國際賽局。我們必須拒絕短視的政策，選擇強化與國際間的合作，確保技術安全和經濟穩定，為台灣的未來鋪路。

台灣的選擇應該清晰而堅定：以台積電為榜樣，遵守國際規範，捍衛技術優勢，不被短期的政治利益迷惑，這才是長期發展的正確方向。這不僅是技術和經濟的選擇，更是台灣未來民主是否永續的關鍵抉擇。

（作者為台南市民）

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