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自由廣場》「三黨不過半」拖垮台灣施政

2024/10/26 05:30

◎ 林進國

藍白主導的國會，在立下種種惡法進行釋憲之際，藍白竟連國家總預算也敢聯手阻擋，視國家與民主自由為無物之時，中央政府必須拿出執政魄力，以行政命令之劍迎戰藍白，維持國家基本運作。

法律由立法院三讀通過總統公佈，唯命令得由行政機關自行訂定，在實務上亦為最常引用之執行工具，同時行政裁量亦長附於命令中，因此在業務執行及政策推動下，命令之重要性有時實不亞於法律。

二○二四年台灣人民用選票讓立法院形成「三黨不過半」的新生態，人民原本期待的政黨良性監督制衡與理性問政，在藍白過半的聯手之下猶如一場惡夢，中國的政治黑手正在操縱著藍白政客，要借用藍白主導的國會立下種種惡法，弱化政府體系與資源，弱化台灣民主自由法治，弱化台灣國防佈建，其終極目標就是透過藍白國會立法權將台灣香港化。

呼籲中央政府，當藍白立法院如野獸一般無法理性問政，企圖危害台灣的民主之時，中央政府以行政命令，取代藍白所立危害台灣之不當法案，維持國家正常運作有其必要，政府千萬要捍衛台灣的核心價值，多數台灣人必會力挺政府，不可讓藍白將台灣推向中國香港的陽謀得逞，政府對於藍白所提之違憲與不當惡法，當通通不予執行，不審總預算也沒關係，以行政命令進行政府施政，藍白若不服有種就出倒閣重新改選國會吧，不要浪費時間與人民納稅錢。

（作者是科技公司營業經理）

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