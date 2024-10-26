自由廣場》合力反空汙 搶救你我的肺

◎ 李月治

面對氣候變遷挑戰，賴清德總統提出台灣二○三二年的減碳新目標，除了發展多元綠能，更要推動深度節能。

以前老舊冷氣機轟隆作響，帳單更讓人心情差，筆者今年夏天換了變頻節能冷氣，清淨無聲省電，且有五千元補助，真不錯。

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藝人汪建民日前肺腺癌辭世，空污議題再受議論。肺癌的危險因子有抽菸、空汙、家族史。抽菸屬個人因素，可藉毅力而戒菸。若是家族史，國健署提供兩年一次的免費低劑量肺部電腦斷層掃描檢查，家父長年吸菸而死於肺癌，因此這個檢查我都定期在做。

至於減碳、反空汙則須你我共同努力，維護環境清新整潔，維護空氣品質。有一家炭烤胡椒餅，十里飄香，美味誘人，但開在紅綠燈旁的路口，煙霧伴香氣瀰漫，每次過斑馬線都要摒住呼吸，快速通過。

曾遇烏賊車，大剌剌拖著一長串白煙，揚長而去，視線被壟罩於煙塵，連車號都看不清，自然無從檢舉。還有可怕的二手菸，如今在馬路，騎樓，常見有人抽菸，擦身而過，煙味久久不散。同事說，每天清晨喚醒她的，是鄰居在陽台抽菸的煙味和咳痰聲，呼吸道過敏感的她苦不堪言，卻不敢勸說，直到家人覺得這樣下去危害健康甚巨，才勸動鄰居去堤防空曠處抽菸。

空汙，機車排放的廢氣，空氣品質日趨下降，民眾為健康而天天在戶外慢跑，卻因空汙而罹患肺癌，真令人遺憾。

台灣要實現二零五零淨零排放，減碳綠生活，每個人都要努力，政府既有補助汰換老舊二行程機車，改用電動機車，必能減少空氣汙染。女兒去日本打工度假，她說一下飛機就感受到空氣品質和台北完全不一樣，日本機車族少，少有空汙問題，這也是她想去打工度假的原因之一。何妨效法這些城市，多搭大眾運輸工具，購用電動機車，共同努力維護空氣品質。

手機每天幾乎提醒空氣品質不良，看著眼前呼嘯而過的烏賊車排放的廢氣，仰望灰濛濛天空，不知有多久，沒大口呼吸到城市新鮮潔淨的空氣了？節能減碳反空汙，從衣食住行各方面做起，希望有朝一日，我們的城市和天空，天天都清澈。

（作者從事服務業）

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