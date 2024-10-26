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自由廣場》美國總統在軍事外交的帝王式權力

2024/10/26 05:30

◎ 湯先鈍

我與台灣一位雜誌編輯在電話中聊到美國的總統選舉，他的結論是不管何人當選，未來的美國總統都會受到國會與法院的制衡，台灣不用太擔心。對此，我絕對有必要強調一個美國政學界眾所皆知，但在台灣卻非常罕聞的概念：「帝王式的美國總統」。

這是用來形容美國現代總統制在軍事外交上有無限權力的術語，它在一九六○年代流行，並成為歷史學家亞瑟·M·施萊辛格（Arthur M. Schlesinger, Jr.）一九七三年著作《帝王式總統制》的書名。此書探討兩個擔憂：總統的權力在軍事上已變得難以控制，且已超越憲法的限制。

「帝王式的美國總統」被用來定義對美國憲政體系的威脅，因為它允許總統在國家緊急情況下創造並擴張總統特權。這種狀況基於以下兩點：一．憲法對總統戰爭權力的定義含糊不清，二．美國行政首長的機密特權——讓總統權力在軍事上免受立法和司法部門通常制衡的一種體系。

美國民主政治對總統的制衡只限於內政，在外交軍事上，總統有帝王式的權力，當拜登五次在正式訪問中聲明要軍事保護台灣，你絕對可以相信他有十足的能力及意願去執行。

反之，若是川普當選總統，「假設」他因為生意人的計算而考慮放棄台灣，他也無須國會同意！川普初任總統，常受到經驗豐富的顧問和既定機構的約束，但若再次當選，會使他大膽追求更單邊與非常規的政策。一個在內兩極對立、對外奉行孤立主義的美國，只會助長獨裁政權的擴張，對台灣沒有任何好處。

美國上一次正式經過國會宣戰是在一九四一年十二月十一日，對象是德國和義大利，此舉是在珍珠港事件後進行的。自一九四五年以來，美國參與數十場全球性軍事衝突、干預行動和軍事行動，許多都是總統未經國會通過就施行的軍事行動。

總之，美國總統可以在幾分鐘內決定，當中共侵台時軍事保護台灣（先斬後奏），也可以立刻放棄台灣。台灣有幾位學者公開演講表示，美國總統若要出兵保護台灣，須經國會同意，所以緩不濟急。如此違反常識的論點，若非無知，就是另藏動機！

拜登與賀錦麗領導的美國政府外交路線基本正確，且承繼七十多年來美國的外交策略傳統，以「圍堵與嚇阻共產政權」的政策，維持了世界七十多年來沒有大戰的世界，且繁榮了自由貿易（包括台灣，甚至也包括中國尤其受惠）。所以，美國總統是何人，對世界尤其台灣至關重要！

（作者是加州州立大學富樂頓分校兼任教授 主授國際關係學）

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