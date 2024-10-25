晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》民主需要對國家忠誠的反對黨

2024/10/25 05:30

民主國家強調的「忠誠的反對黨」，即是對憲法、對國家的忠誠。（資料照）民主國家強調的「忠誠的反對黨」，即是對憲法、對國家的忠誠。（資料照）

立法院藍白立委今年七月主導三讀通過「國會擴權法案」，民進黨團五十一位立委、總統府、行政院和監察院等憲政機關，均認為立法院職權行使法、刑法等修正案相關條文有違憲之虞，聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭公告今日下午宣示判決。大法官組成憲法法庭，是守護憲法的最後一道防線。無論釋憲的結果，任何政黨與個人均應尊重，共同捍衛台灣民主體制。但國人憂心的是，這段期間看到在野黨對司法部門無端攻訐，包括國民黨主席朱立倫指綠營把大法官當成「圈養」工具，還支持將癱瘓憲法法庭的憲法訴訟法之修法。民眾黨也因黨主席涉貪，反控司法不公、政治辦案。否定民主體制，是最糟糕示範。

今年總統與立委選舉，國人原寄望藍白在國會掌多數，能依照既有憲政體制，扮演稱職的反對黨角色。但不過經歷一會期，在野黨掀起的國會之亂，堪稱民主噩夢。藍白立委乏於優質問政，卻通過諸多爭議法案，肆意擴權。尤其「國會擴權法案」，更被法界批評是毀憲亂政，嚴重破壞權力分立，利用掌控立法院，自居在行政院等憲政機關之上，迫其聽令。憲法法庭於七月做出暫停處分，裁定「聽取總統國情報告」、「聽取報告與質詢部分」、「人事同意權的行使」、「調查權的行使」、「舉行聽證會」及刑法藐視國會罪的部分，均因有違憲、侵害人民隱私、財產權等憲法上權利影響甚鉅，停止適用。大法官們把藍白引發憲政風暴，打回原點，守護民主。在野圖謀不成，遂將矛頭對向憲法法庭，國會之亂的續曲已然蠢動。

本週一立法院司法及法制委員會在藍營人數優勢下，初審通過由國民黨立委翁曉玲所提出的「憲法訴訟法修正草案」，要求大法官「現有總額」比照「法定總額」為十五人。司法院提出警告，若出現大法官缺額，在任並可執行職務的大法官人數必然低於員額總數，將產生無法評議、作成裁判，不能執行解釋憲法職務的嚴重後果。這擔憂絕非危言聳聽，大法官不只處理國會之亂的憲政訴訟，當人民權益受侵害，亦要能夠做出適時審判。在程序門檻設下限制，勢必導致憲法法庭無法召開與進行裁判，影響甚鉅。現任司法院長等七名大法官任期即將本月底任滿，總統已在八月向立院提出新接任的人事同意權案。但藍白迄今未排審，另又急於修法框定大法官參與評議的人數門檻，一慢一快， 若發生「現有總額」遠低於「法定總額」，憲法法庭將遭癱瘓，形同沒收司法權。

憲法法庭將在今日下午針對「國會擴權法案」做出合憲與否判決，在野黨此刻動作明顯帶有威嚇，不從其願，面臨停擺。這正是赤裸裸的政治干預司法。同樣，行政院編列的明年總預算案，仍被藍白兩黨卡在程序委員會裡，不讓其交付審查。表面理由是行政部門未按上會期所通過的修法與決議，編足包括調高原住民禁伐補償等預算。實際上，這是在野變相要脅行政部門增加預算支出的政治招數。一旦行政部門就範開了此例，後患勢必無窮，屆時藍白只要通過增加支出的法案或決議，行政部門很難再說不。朝野昨為此繼續協商，在野黨甚至動員群眾施壓執政黨。這作法等於是「國會擴權法案」進階版，直接干預甚至奪取行政部門預算編列權，行政院被矮化為行政局。在野行徑正違反大法官過去做的解釋：「易導致政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立，尚非憲法所許」。等於侵犯行政權。

民主政治要穩定運作，執政黨與反對黨須各守其職。民主國家強調的「忠誠的反對黨」，即是對憲法、對國家的忠誠。然而，藍白擴權，凌駕於司法權與行政權，造成權力分立的界線模糊，甚至失衡，破壞我們多年努力建立的民主憲政秩序。另外，面對中國日益升高的軍事壓力與促統攻勢，藍白卻與政府吹不同調，例如中共藉由扭曲聯大二七五八號決議文來矮化我們主權地位，立法院連一份起碼的共同駁斥聲明都遭遇延宕。總預算案被持續卡關，這裡面除國內經建與民生，還涵蓋強化國防的重要預算，也同樣被耽擱。藍營現更打算修改民防法，遭綠委批評是透過刪除支援軍事勤務的任務，弱化民防與國防，是解除武裝的前奏。從對憲政、對國家而言，這些都已經不是「忠誠」的反對黨所該為，國人或許疑惑，這樣的反對黨，到底是想要對誰表達「忠誠」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書