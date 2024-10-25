社論》民主需要對國家忠誠的反對黨

民主國家強調的「忠誠的反對黨」，即是對憲法、對國家的忠誠。（資料照）

立法院藍白立委今年七月主導三讀通過「國會擴權法案」，民進黨團五十一位立委、總統府、行政院和監察院等憲政機關，均認為立法院職權行使法、刑法等修正案相關條文有違憲之虞，聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭公告今日下午宣示判決。大法官組成憲法法庭，是守護憲法的最後一道防線。無論釋憲的結果，任何政黨與個人均應尊重，共同捍衛台灣民主體制。但國人憂心的是，這段期間看到在野黨對司法部門無端攻訐，包括國民黨主席朱立倫指綠營把大法官當成「圈養」工具，還支持將癱瘓憲法法庭的憲法訴訟法之修法。民眾黨也因黨主席涉貪，反控司法不公、政治辦案。否定民主體制，是最糟糕示範。

今年總統與立委選舉，國人原寄望藍白在國會掌多數，能依照既有憲政體制，扮演稱職的反對黨角色。但不過經歷一會期，在野黨掀起的國會之亂，堪稱民主噩夢。藍白立委乏於優質問政，卻通過諸多爭議法案，肆意擴權。尤其「國會擴權法案」，更被法界批評是毀憲亂政，嚴重破壞權力分立，利用掌控立法院，自居在行政院等憲政機關之上，迫其聽令。憲法法庭於七月做出暫停處分，裁定「聽取總統國情報告」、「聽取報告與質詢部分」、「人事同意權的行使」、「調查權的行使」、「舉行聽證會」及刑法藐視國會罪的部分，均因有違憲、侵害人民隱私、財產權等憲法上權利影響甚鉅，停止適用。大法官們把藍白引發憲政風暴，打回原點，守護民主。在野圖謀不成，遂將矛頭對向憲法法庭，國會之亂的續曲已然蠢動。

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本週一立法院司法及法制委員會在藍營人數優勢下，初審通過由國民黨立委翁曉玲所提出的「憲法訴訟法修正草案」，要求大法官「現有總額」比照「法定總額」為十五人。司法院提出警告，若出現大法官缺額，在任並可執行職務的大法官人數必然低於員額總數，將產生無法評議、作成裁判，不能執行解釋憲法職務的嚴重後果。這擔憂絕非危言聳聽，大法官不只處理國會之亂的憲政訴訟，當人民權益受侵害，亦要能夠做出適時審判。在程序門檻設下限制，勢必導致憲法法庭無法召開與進行裁判，影響甚鉅。現任司法院長等七名大法官任期即將本月底任滿，總統已在八月向立院提出新接任的人事同意權案。但藍白迄今未排審，另又急於修法框定大法官參與評議的人數門檻，一慢一快， 若發生「現有總額」遠低於「法定總額」，憲法法庭將遭癱瘓，形同沒收司法權。

憲法法庭將在今日下午針對「國會擴權法案」做出合憲與否判決，在野黨此刻動作明顯帶有威嚇，不從其願，面臨停擺。這正是赤裸裸的政治干預司法。同樣，行政院編列的明年總預算案，仍被藍白兩黨卡在程序委員會裡，不讓其交付審查。表面理由是行政部門未按上會期所通過的修法與決議，編足包括調高原住民禁伐補償等預算。實際上，這是在野變相要脅行政部門增加預算支出的政治招數。一旦行政部門就範開了此例，後患勢必無窮，屆時藍白只要通過增加支出的法案或決議，行政部門很難再說不。朝野昨為此繼續協商，在野黨甚至動員群眾施壓執政黨。這作法等於是「國會擴權法案」進階版，直接干預甚至奪取行政部門預算編列權，行政院被矮化為行政局。在野行徑正違反大法官過去做的解釋：「易導致政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立，尚非憲法所許」。等於侵犯行政權。

民主政治要穩定運作，執政黨與反對黨須各守其職。民主國家強調的「忠誠的反對黨」，即是對憲法、對國家的忠誠。然而，藍白擴權，凌駕於司法權與行政權，造成權力分立的界線模糊，甚至失衡，破壞我們多年努力建立的民主憲政秩序。另外，面對中國日益升高的軍事壓力與促統攻勢，藍白卻與政府吹不同調，例如中共藉由扭曲聯大二七五八號決議文來矮化我們主權地位，立法院連一份起碼的共同駁斥聲明都遭遇延宕。總預算案被持續卡關，這裡面除國內經建與民生，還涵蓋強化國防的重要預算，也同樣被耽擱。藍營現更打算修改民防法，遭綠委批評是透過刪除支援軍事勤務的任務，弱化民防與國防，是解除武裝的前奏。從對憲政、對國家而言，這些都已經不是「忠誠」的反對黨所該為，國人或許疑惑，這樣的反對黨，到底是想要對誰表達「忠誠」？

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