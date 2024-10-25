自由廣場》台語認證日期 為何安排在連假?

◎ 郭燕霖

教育部台語認證成績甫於十月十四日公布，筆者也有指導國小學生參加A卷台語認證，放榜後，部分學生自評考得不錯，詢問明年度可否再報考。十月廿三日，登入教育部台語認證官網，準備報名並查詢明年度考試日期，一看傻眼，明年度的台語認證日期排在三月一日禮拜六，前一天禮拜五逢二二八國定紀念日放假一天，剛好是三天連假的第二天，心中一沉，明年度的三月一日認證，能有多少家長會為了讓孩子參加台語認證，而重新調整三天連假的行程規劃？

以今年八月四日舉辦的認證為例，不少學生有意願參加，但家長收到意願回條後，卻勾選不同意參加，部分學生解釋是因父母要幫阿公慶祝年度的父親節，以致無法參加台語認證，筆者只能默默接受，畢竟幫阿公準備父親節大餐也很重要，我只好以「食飯皇帝大」來自我安慰。

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再論明年度的三月一日認證，筆者致電台語認證試務中心的台灣師大進修推廣學院，試務中心人員表示會向上級反映。筆者不死心，再致電向立法院教育及文化委員會的吳沛憶、范雲及張雅琳等三位民進黨立委的國會辦公室反映，回應分別是將積極向教育部終身教育司的閱讀及語文教育科反映調整、尊重試務中心的日期決定、請筆者以電郵敘明欲反映內容暨期待解決方案。

參酌其他本土語認證，客委會的客語認證，全年度共辦十六梯次，全部都「避開三天以上連續假期」或「重大節慶」；原委會舉辦的認證則比照台語認證，只有兩梯次四天，但認證日期也都「錯開連續假期」或「重大節慶」。且客語認證更推出「到校施測服務」以衝高考生流量，反觀台語認證和原語認證則皆無。筆者建議台語認證和原語認證的主辦單位，可跟進客語認證比照辦理，以提升參加認證考生人數。

細閱台語認證簡章，有關日期的備註說明是「如遇特殊狀況，總試務中心得彈性調整」，譬如2021年8月因武漢肺炎疫情而延至該年度十月辦理；同年九月客語認證因璨樹颱風警報發布而延辦。筆者想請問教育部長鄭英耀，明年在二二八連假舉辦台語認證可以算是特殊狀況嗎？明年度三月一日的台語認證可否順延一週辦理，以提高家長同意的意願？

（作者是國小台語教師）

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