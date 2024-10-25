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自由廣場》面對失敗承認錯誤 黃仁勳的一堂課

2024/10/25 05:30

◎ 黃惟冰

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前公開表示，該公司最新款人工智慧晶片Blackwell的設計確有瑕疵，而且這個瑕疵百分之百是輝達的錯誤。黃仁勳此言看似平淡，實則反映出美國創業家的核心精神，也就是勇敢面對失敗並承認錯誤，讓企業從中獲得學習與進步的機會。

美國矽谷持續創造出巨大的經濟產值，其產品改變全人類生活的方式。驚人的成果讓世界各國無不競相仿效，台灣也不例外。從蔡政府的「亞洲．矽谷」，到賴政府的「桃竹苗大矽谷」等計畫名稱，就可一望即知。

然而，可惜的是，台灣社會至今仍缺乏面對失敗並承認錯誤的精神，而且這樣的氛圍，也感染到理當最有條件與空間犯錯的學生族群。根據國際學生能力評量計畫（PISA）在二○一年公布的調查結果，台灣學生雖然在學科表現取得不錯成果，但也同時是全世界最害怕失敗的一群。

國際學生能力評量調查

台灣學子最害怕失敗

在該調查中，台灣女性學生的害怕失敗指數（Index of fear of failure）高達○．八，男性學生則為○．五四。相較之下，第二害怕失敗的新加坡，其女性學生指數為○．六九，男性學生為○．三一。至於德國與荷蘭，其兩性學生的指數都為負值。

總結而言，黃仁勳做為台灣人的後代在美國發光發熱，足以借鏡的絕不只是成功的一面，還包括他面對失敗的方式。

（作者從事公共服務業）

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