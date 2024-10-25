晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》是否停班課/不做決定 宜縣府無擔當

2024/10/25 05:30

◎ 胡顏

前晚，受潭美颱風外圍環流與東北季風雙重影響，宜蘭地區風急雨驟，宜蘭縣政府竟然宣布，由各機關學校視實際情形，自行決定是否停班停課，挨批太沒擔當，恐引發大混亂。

放不放假事關重大，縣政府應承擔責任，連颱風假這等重要大事都甩鍋基層，那要縣政府幹嘛？

各機關學校原本就可衡酌當地風雨情況，決定是否上班上課，但不代表縣政府可以置身事外。正確作法應該是，縣政府綜觀全縣情況，並依氣象預報的風雨資訊，宣布「縣市層級」的停班停課決定，並在宣布同時，提醒各機關學校可依所在地實際風雨情況，做不同決定與處置。這種彈性，原本就存在，也行之有年，宜蘭縣政府卻完全甩鍋，直接下放行政權，實屬罕見，絕對不妥。打個比方，校長將上課與否下放由各班導師決定，而校方不做決定，這樣行嗎？不造成天下大亂才怪！

縣市首長被稱作「父母官」，就是要做縣民的依靠和支柱，特別是颱風這種重大天災來臨時，縣市首長不但要與民同在，且要適時下達是否停班停課的決定、是否道路封閉、民眾遷移和災害搶救等指令，有擔當有責任感的縣市首長，絕對不會推卸責任，更不會甩鍋給基層，不然要縣市政府何用？

潭美颱風步步逼近，宜蘭風雨越來越烈，呼籲林姿妙縣長領導的縣府挺起腰桿、勇敢做出決定，別將責任推給基層，萬一有差池，縣政府還不是要出面處理，且民眾也會把帳記在縣府頭上的啦！民眾需要有魄力有擔當的縣長，而非甩鍋卸責的「好好」縣長！

（作者是國小退休老師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書