自由廣場》是否停班課/不做決定 宜縣府無擔當

◎ 胡顏

前晚，受潭美颱風外圍環流與東北季風雙重影響，宜蘭地區風急雨驟，宜蘭縣政府竟然宣布，由各機關學校視實際情形，自行決定是否停班停課，挨批太沒擔當，恐引發大混亂。

放不放假事關重大，縣政府應承擔責任，連颱風假這等重要大事都甩鍋基層，那要縣政府幹嘛？

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各機關學校原本就可衡酌當地風雨情況，決定是否上班上課，但不代表縣政府可以置身事外。正確作法應該是，縣政府綜觀全縣情況，並依氣象預報的風雨資訊，宣布「縣市層級」的停班停課決定，並在宣布同時，提醒各機關學校可依所在地實際風雨情況，做不同決定與處置。這種彈性，原本就存在，也行之有年，宜蘭縣政府卻完全甩鍋，直接下放行政權，實屬罕見，絕對不妥。打個比方，校長將上課與否下放由各班導師決定，而校方不做決定，這樣行嗎？不造成天下大亂才怪！

縣市首長被稱作「父母官」，就是要做縣民的依靠和支柱，特別是颱風這種重大天災來臨時，縣市首長不但要與民同在，且要適時下達是否停班停課的決定、是否道路封閉、民眾遷移和災害搶救等指令，有擔當有責任感的縣市首長，絕對不會推卸責任，更不會甩鍋給基層，不然要縣市政府何用？

潭美颱風步步逼近，宜蘭風雨越來越烈，呼籲林姿妙縣長領導的縣府挺起腰桿、勇敢做出決定，別將責任推給基層，萬一有差池，縣政府還不是要出面處理，且民眾也會把帳記在縣府頭上的啦！民眾需要有魄力有擔當的縣長，而非甩鍋卸責的「好好」縣長！

（作者是國小退休老師）

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