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自由廣場》政府勿干涉早餐店加蛋價

2024/10/25 05:30

◎ 方復權

自由廣場二十四日投書《是什麼道理？蛋價明明回跌 加蛋竟要十五元》，不僅是網路的熱門話題，也相當具有趣味性，因財政部和學者專家老早把這種只漲不降的現象稱之為「僵固性」。

回應作者的結論「政府看到了嗎？ 該不該處理呢？」，政府當然不該處理，否則就違反買賣或供需之間的基本經濟學理論，還落入「殺雞用牛刀」的麻煩。

用輕鬆一點的態度看待此事，美國故總統約翰·甘迺迪有句名言：「不要問國家可以為你做什麼，要問你自己可以為國家做什麼。」對於蛋價回跌，加蛋還要十五元，消費者若無法接受，不如試著改變生活習慣，從動手做早餐開始，從而購買食材，如此亦貢獻消費力和GDP，創造庶民經濟。眾志成城，一旦早餐店感受到壓力或競爭，加蛋保證降價，回歸市場機制，而非賣方獨大。

類似「加蛋不降價」的集體哄抬，早就在台灣四處上演，譬如「坑人夜市」、國內旅宿等等，導致觀光市場萎縮，多數國人寧可出國旅遊。

政府人力、物力有限，大砲打小鳥的施政也應避免，對於小地方，民眾最好不求人，靠自己。自己做早餐，不僅營養衛生，還能摸索廚藝，半百之後絕對派得上用場，利人利己。

這些年來黃金與房地產飆漲，簡直「沒天沒良」，然而購買力絲毫不減。早餐店老闆絕對深受影響，認為投資人「億來億去」，十五元的雞蛋「算蝦米」！

（作者從事國際貿易）

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