自由廣場》看看韓國消費者/台灣加顆蛋十五元 是你我縱容的

◎ 林柏寬

蛋價跌至一斤只要二十五元，但是餐飲業餐點加顆蛋，多數仍維持加價十五元，有人要政府出面處理，但這樣的常態，是誰縱容的？

去年九月開始，農業粉專「Lin bay好油」連續質疑專案進口的巴西雞蛋「誤標效期」，批判農業部，造成人心惶惶，蛋價飆漲，導致時任農業部長陳吉仲因進口雞蛋爭議而下台；十月初，「Lin bay好油」自導自演恐嚇事件被拆穿後，蛋價批發價從每斤五十六元一路下殺至今日的每斤二十五元。已經漲上去的蛋價，餐飲業者無意調降，有人要政府處理，但是特定粉專連手在野黨抹黑政府，藉蛋價遂行政治鬥爭時，人民可有相信政府作為，堅定做政府後盾？

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餐飲業者不降價，不曾為了妥協而降價，不正代表有不少消費者買單一顆蛋十五元的價錢？蛋價遭哄抬時，人民盲目搶蛋、罵政府，唉聲日子過不下去。蛋價明明狂跌，市場一堆剩餘的蛋，但你還是樂當「愚昧」消費者，買單不合理蛋價，任業者宰割。

二○一一年南韓發生泡麵價格戰事件，因通貨膨脹嚴重、農糧原物料價格上漲等「合理」因素，南韓最大泡麵製造商「農心」(Nongshim)宣布調漲六．一%，其它大廠如三養、奧特萊也跟進。

南韓人民如何因應？他們並未盲從特定政治勢力起舞，並未攻擊政府管控不力，消費者團體挺身呼籲抵制，社群媒體掀起「拒買運動」，許多消費者轉而買較便宜的國外進口泡麵。大型超市看準商機推出自有品牌平價泡麵，外國品牌趁機加強市場行銷，迫使一開始宣布漲價的農心宣布降價一二·五%，其它品牌被迫跟進調降，最終平均降幅達十至時五%。

去年六月，小麥價跌五%，國際麵粉價格相較前年同月下降四五·六%，南韓農心辛拉麵在歷經多次調漲後，繼二○一一年泡麵價格戰事件後，時隔十多年後終於宣布降價，競爭品牌三養食品也跟進降價，此時受惠的正是消費者！

做個明智的消費者，理性消費，避免恐慌性搶購，別成為哄抬價格下的受害者。更要學會聰明選購，考慮替代商品，藉此懲罰無良業者。

（作者是台南市國中教師）

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