晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》看看韓國消費者/台灣加顆蛋十五元 是你我縱容的

2024/10/25 05:30

◎ 林柏寬

蛋價跌至一斤只要二十五元，但是餐飲業餐點加顆蛋，多數仍維持加價十五元，有人要政府出面處理，但這樣的常態，是誰縱容的？

去年九月開始，農業粉專「Lin bay好油」連續質疑專案進口的巴西雞蛋「誤標效期」，批判農業部，造成人心惶惶，蛋價飆漲，導致時任農業部長陳吉仲因進口雞蛋爭議而下台；十月初，「Lin bay好油」自導自演恐嚇事件被拆穿後，蛋價批發價從每斤五十六元一路下殺至今日的每斤二十五元。已經漲上去的蛋價，餐飲業者無意調降，有人要政府處理，但是特定粉專連手在野黨抹黑政府，藉蛋價遂行政治鬥爭時，人民可有相信政府作為，堅定做政府後盾？

餐飲業者不降價，不曾為了妥協而降價，不正代表有不少消費者買單一顆蛋十五元的價錢？蛋價遭哄抬時，人民盲目搶蛋、罵政府，唉聲日子過不下去。蛋價明明狂跌，市場一堆剩餘的蛋，但你還是樂當「愚昧」消費者，買單不合理蛋價，任業者宰割。

二○一一年南韓發生泡麵價格戰事件，因通貨膨脹嚴重、農糧原物料價格上漲等「合理」因素，南韓最大泡麵製造商「農心」(Nongshim)宣布調漲六．一%，其它大廠如三養、奧特萊也跟進。

南韓人民如何因應？他們並未盲從特定政治勢力起舞，並未攻擊政府管控不力，消費者團體挺身呼籲抵制，社群媒體掀起「拒買運動」，許多消費者轉而買較便宜的國外進口泡麵。大型超市看準商機推出自有品牌平價泡麵，外國品牌趁機加強市場行銷，迫使一開始宣布漲價的農心宣布降價一二·五%，其它品牌被迫跟進調降，最終平均降幅達十至時五%。

去年六月，小麥價跌五%，國際麵粉價格相較前年同月下降四五·六%，南韓農心辛拉麵在歷經多次調漲後，繼二○一一年泡麵價格戰事件後，時隔十多年後終於宣布降價，競爭品牌三養食品也跟進降價，此時受惠的正是消費者！

做個明智的消費者，理性消費，避免恐慌性搶購，別成為哄抬價格下的受害者。更要學會聰明選購，考慮替代商品，藉此懲罰無良業者。

（作者是台南市國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書