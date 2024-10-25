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自由廣場》雲端監控業者喊話/數位部應致力關閉中共第三隻眼

2024/10/25 05:30

◎ 徐育民

對岸的中國共產黨佈下天羅地網的監視鏡頭，監控著中國人民，搜捕異議份子；回頭看台灣，環顧我們生活環境四周，是否同樣佈滿各式各款的中國製監視器（小米、海康衛視…），使用者下載註冊著大陸公司的APP，連線使用著大陸公司的伺服器，你我的一舉一動，就如同已被多國證實的抖音一樣，隨時隨地被傳輸到對岸，隨時隨地的被儲存雲端偷窺監視著，如此嚴重的國安問題，我們政府有關單位可有對策及作為？實在令人擔憂呀！

今天，政府要員、軍方高層、國安單位，民意代表…等，每個重要人士住家的鄰居或每天的交通動線沿線，有多少大陸製監控器被使用著？我們應該要思考，這是何其嚴重的國安問題。連政府設備採購被廠商「貼牌」偷用或不慎誤用，案例都層出不窮，何況一般民眾，透過各種幾乎免檢查進口的對岸網購管道（淘寶、天貓…），要如何禁止限制？難道要等到出事了，才要滿臉豆花的亡羊補牢？

台灣因為市場小，支撐軟體服務的APP營運不易，建議數發部做為數位發展的政府管理部門，應招標扶植發展「國家資安共用平台APP」，規範全國人民凡是使用陸製監控器的，都必須移轉登錄使用台灣官方APP，同時限期禁用對岸廠商的監控APP，藉由徹底斷絕登錄註冊使用對岸監控APP，「關上共產黨的第三隻眼」，讓台灣各地監控器，納管在台灣政府之下，免於受對岸資安的監控危害，保障國家人民的民主自由與安全，最後，甚至可以輸出技術給相關需求國家，共同守護民主國家的安全防線！

（作者是雲端監控倉儲業者）

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