晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》18歲享權利 不須相對義務？

2024/10/24 05:30

◎ 徐育民

近日，教育部出面檢討，寄發學生成績單給家長的三成大專院校，引起社會與論的關注，身為家長要問的是：教育部強調大學生都已成年，需要尊重他們的自主性與人權；而做為家庭教育的重要成員，且是經濟提供者的家長們，有誰尊重？

自112年1月1日18歲公民權修法施行以來，政府各部門各種廣宣，傳遞給剛滿18歲的青少年，可自行租屋、簽約買手機、車輛等成年人締約行為，附帶提醒成年人可不受父母監護，但要自行負擔相關義務，卻從未提醒他們，租房押租金、買車的錢、學費…，若由父母出資，家長的監督權利何在？

東西方有文化差異，西方國家教育子女，往往18歲即打工賺學費或離家在外生活；至於東方家庭，大多數18歲子女，往往主動或被動接受父母提供的資源，一路支援子女所有就學期間的花費直到畢業或成家，不同文化應有不同法律規範及適用，倘能立法補足「18歲成年權益，就學締約費用若受父母兄長親屬提供者，應同時受監護規範至自行繳納相關金錢為止」是否更完善妥適？

權利與義務是法律天秤的兩端，父母繳學費卻不能知悉孩子在校成績？孩子締約時，父母付錢，卻無權要求知悉合約內容？但違約出事時，卻要父母連帶承擔？如此這般的立法疏漏與政令偏差宣導，並非全民之福，更非剛滿18歲孩子最好的法律權益，值得深思，至盼主管官員周延考量！

（作者是青少年家長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書