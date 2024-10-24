自由廣場》18歲享權利 不須相對義務？

◎ 徐育民

近日，教育部出面檢討，寄發學生成績單給家長的三成大專院校，引起社會與論的關注，身為家長要問的是：教育部強調大學生都已成年，需要尊重他們的自主性與人權；而做為家庭教育的重要成員，且是經濟提供者的家長們，有誰尊重？

自112年1月1日18歲公民權修法施行以來，政府各部門各種廣宣，傳遞給剛滿18歲的青少年，可自行租屋、簽約買手機、車輛等成年人締約行為，附帶提醒成年人可不受父母監護，但要自行負擔相關義務，卻從未提醒他們，租房押租金、買車的錢、學費…，若由父母出資，家長的監督權利何在？

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東西方有文化差異，西方國家教育子女，往往18歲即打工賺學費或離家在外生活；至於東方家庭，大多數18歲子女，往往主動或被動接受父母提供的資源，一路支援子女所有就學期間的花費直到畢業或成家，不同文化應有不同法律規範及適用，倘能立法補足「18歲成年權益，就學締約費用若受父母兄長親屬提供者，應同時受監護規範至自行繳納相關金錢為止」是否更完善妥適？

權利與義務是法律天秤的兩端，父母繳學費卻不能知悉孩子在校成績？孩子締約時，父母付錢，卻無權要求知悉合約內容？但違約出事時，卻要父母連帶承擔？如此這般的立法疏漏與政令偏差宣導，並非全民之福，更非剛滿18歲孩子最好的法律權益，值得深思，至盼主管官員周延考量！

（作者是青少年家長）

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