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自由廣場》勿與人民結不共戴天之仇

2024/10/24 05:30

◎ 全澩仨律

柯文哲見病危老父，竟放話與民進黨有「不共戴天之仇」；何謂「不共戴天之仇」？就是不共處於天地間，政治人物走跳江湖要有志氣骨氣，要就比個高下，司法自有司法程序與遊戲規則，若有證據就在法庭比出個是非，曼德拉倘若不清白，貪了一堆錢，至今它的枯骨仍埋在南非的監獄。

假如民進黨被這話嚇傻了，把手伸入司法去挽救柯，台灣人才真的會與「不共戴天」。伸手司法干涉，台灣總統已有多例，蔣氏父子不用說，「他馬的」早已獲司法印證，否則黃世銘為何扮余文，否則此馬下台已多年，為何聲望卻持續探底。

倒是檢視萬安市長處理京華城的停工案，前後是荒腔走板的作為。先是表示將行文北檢請示，北檢亦將這燙手山芋立刻丟回；日前，又說將組專家團隊評估是否「影響公共安全」；但何來「公安」？京華城迄至目前均僅是涉圖「私利」，干公安何事，還真是張飛打岳飛。

這絕非一個有為市長處理事情應有的態度，市民的觀感是已近乎包庇，這兩套前後的應付說詞，連一個公眾人物面對堵麥的台詞，均已是語拙，何有「作為」可言，難道萬安被前市長那句話嚇退了？還是京華城案本就是白黨拉屎、藍營擦屁股？實際就是藍白共構的犯罪本質！

揭發京華城等五大案的主角是國民黨籍議員鍾小平，柯不找「小平同志」算帳，卻看監視器「狠瞪」賴總統，連打鐵的、補鼎的都搞不清楚？若再佐以先前藍營高層，說已下達不對柯落井下石，不得不令人懷疑，柯這五大案，暗裡是不是有藍營參雜的「犯罪要件」貨色，所以掀不得?藍白私心自用的算計，絕對無法逃脫市民百姓的雙眼。

（作者是律師）

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