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自由廣場》粉絲的逆襲 科技如何終結黃牛「霸票」時代？

2024/10/24 05:30

◎ 陳擷安

每有巨星級的演唱會開賣，搶票的激烈程度宛如打仗，真正的粉絲卻經常無奈地敗給無情的機器人和高價的黃牛票，好不容易才進入購票系統，卻只看見不停轉動的藍圈圈，此時你是否懷疑：這場購票競賽，當真公平嗎？科技能否成為解決這場混亂的終極武器？

隨著科技迅速發展，當代黃牛已不再依靠傳統排隊手段購票，而是利用先進的「掃票機器人」和「自動化軟體」進行大量搶購票券，將一般消費者排除在公平競爭之外。因此，科技應成為打擊黃牛票與售票詐騙的有力工具，且須發揮潛力以保障消費者權益。從票務系統的優化，到數據分析的應用，科技手段在這場反黃牛的戰鬥中，應能發揮至關重要的作用。

首先，票務平台應該加強自身的技術防護措施，以阻止黃牛機器人的侵入。最基礎的做法之一，就是在購票流程中引入「更複雜的驗證碼系統」，這能有效地限制機器人自動化操作，保證人類購票者有更高的成功率。同時，也可透過多步驟驗證來增加購票難度，讓掃票軟體無法輕易達到目的。此外，票務平台也應考慮引入「實名制」購票系統，要求購票者提供個資，如身分證號或護照號，在入場時核對身份，以杜絕票券轉售和詐騙的可能性。實名制的技術應用能確保每張票的擁有者都是合法購票者，並將黃牛轉售的風險降到最低。

此外，「抽選制」也是有效的科技應用。日本在演唱會門票的售票過程中，廣泛採用抽選制以解決票券的供不應求。抽選制可防止票券在短時間內被機器人掃光，因它要求系統在特定時間內隨機選取中籤者購票，這樣一來，消費者不再需要與機器人競爭，而是依賴運氣和公平的系統選擇，增加一般購票者成功的機會。抽選制也能避免購票時系統崩潰或超載，讓售票過程更流暢，從而減少因系統故障引發的消費者不滿。

再者，平台應利用大數據分析技術，監控並追蹤異常購票行為。當某些帳戶在短時間購買大量票券，或購票模式與正常消費者行為明顯不同時，系統可自動發出警告，暫停該帳戶的購票操作。這種大數據分析能幫助平台及時識別黃牛，甚至防止詐騙行為發生。而人工智慧（AI）技術也可輔助偵測可疑票務活動，例如通過學習票券交易中的異常模式，幫助平台提早發現潛在的詐騙行為。

還有，區塊鏈具有防篡改和透明的特性，可記錄票券的所有交易記錄，從最初的售票到每次轉售，所有過程都能公開透明地在區塊鏈顯示。這不僅可追溯每張票券的合法性，還能防止假票，因所有交易都會在區塊鏈上留下無法更改的記錄。未來，區塊鏈或許可成為打擊票務詐騙的革命性技術，徹底改變購票和驗票結構。

科技的進步為打擊黃牛票和票券詐騙提供了前所未有的工具和手段，通過技術的創新與應用，從驗證碼到實名制、抽選制，再到大數據分析和區塊鏈技術，票務平台和政府部門可以共同努力，打造更公平透明的票務市場。不僅能保障消費者權益，還能遏止詐騙行為，讓粉絲有機會享受他們期待的藝文盛宴。

（作者是科技集團法務）

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