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自由廣場》是什麼道理? 蛋價明明回跌 加蛋竟要15元

2024/10/24 05:30

◎ 魏思源

雞蛋近期產量嚴重過剩，導致價格崩跌。近期市場的白蛋價格，一斤只要二十五元，和今年六月的四十元對比，折價高達十五元。不過，目前餐飲業加蛋，無論早餐、蔥油餅，很多都仍維持須加價十五至二十元，並未隨市售價格而降價。

筆者想問的是，去年全台蛋荒，讓蛋價飆升到高點，早餐店雞蛋應聲漲價，加蛋一顆十五元、二十元，大家也就認了，但現在零售價已降到一斤二十五元，可以說蛋價都跌回一半了，為何早餐店加蛋還在賣十五元、二十元？加一顆蛋還賣二十元，難道合理嗎？

餐飲業者說，電費一直墊高，餐點價格的上漲也是無可奈何，虧本生意沒人會想繼續做，做生意是要生活，希望消費者能了解。然事實上，日前十月新上路的電價，政府主要調漲的是工業用電，至於民生內需產業，如食品、攤販集中市場、量販店、超商及超市均凍漲，主要考慮就是不讓電價帶動物價，可見餐飲業者的說法顯然缺乏說服力。

如果連早餐加蛋十五元都已經成為常態，我想這已不是自由市場供需下的合理價格了，而是商家的集體哄抬。

政府不斷的把基本工資調高，以此為政績，但人民其實無感，因為薪資的漲幅都被通膨吃掉了，四年前基本工資為時薪一六○元，加一顆蛋十元，則可加十六顆，如今基本工資時薪一九○元，加一顆蛋十五元，就只能加十二顆，是誰佔了通膨的便宜？

雞蛋是民生必需品，用「加蛋指數」衡量人民的實質消費能力，明顯看出，實質消費能力不進反退，對於高薪資所得者及中高階層人士而言，可能無感，但對一般市井小民來說，一定很有感，加蛋十五元成為常態，政府看到了嗎？該不該處理呢？

（作者從事資訊業）

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