社論》這場美國大選影響世局深遠

大選最後階段，川普還是驚句不斷。最近的驚句：「澤倫斯基根本不應該讓戰爭開打。」跟台灣有關的是：如果中國進入台灣，我要向你（中國）徵稅，一五○％到二○○％。他還說，不會使用軍事力量對抗中國封鎖台灣，因為習近平很尊重他。這些話，不知普廷、習近平作何感想？對於韓國、日本、北約，川普也有驚句。通通列表，的確駭人聽聞。

習近平、普廷等專制領袖都深信東升西降，而美國對以色列的影響力，可能被他們視為指標之一。川普，這位非典型領袖，從上一屆總統表現來看，並不是實習生。他有特別的領導特質，也有敏銳的國安團隊，還有美國的國家建制，表現可謂瑕不掩瑜。承接歐巴馬政府，起初川普對中國相當友善，但當選後也接了蔡英文的道賀電話。不論如何，二○一七年初他對習近平的熱絡，當年底無礙其首份國安報告將中國由戰略夥伴重新定義為戰略對手。二○一八開始，美國對中國的貿易戰揭開序幕，習近平在中美關係越來越被動。好景不常，二○二○爆發源自武漢的新冠疫情，美國為此付出慘重代價，川普本人則連任失利。

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川普任內，最大的政治遺產，應屬改變中美關係的軌跡。那時，二○一二上台的習近平，邁向第二屆。根據鄧小平立下的規範，他應在二○二二交班，權力回到胡錦濤屬意的人選。中美關係變卦，可能只是原因之一，但習近平似乎因此更篤定，二○二二之後打破任期慣例，中國整體形勢，也快速從鄧小平的政左經右倒退回毛澤東的寧左勿右。面對這樣的中國，拜登出乎預料地沿著川普主義走，且將中美貿易戰逐步升級至地緣政治爭鋒。過去四年，兩國關係便如此螺旋下墜，加上烏俄戰爭、以哈戰爭，中國扮演可疑的角色，尼克森奠定的中美關係框架，更回不去了。去年底，季辛吉與世長別，頗有象徵意義。而相較於川普上一任期，二○一六以來中國對台灣之軍事脅迫常態化，「通過公海自由海域例行通過台灣海峽」，宣示性作為對習近平、解放軍的嚇阻效果似已大打折扣。

中美關係，不僅是兩個大國關係，對全球格局也影響甚大。一九七○年代，基於「聯中制蘇」，中美關係漸入佳境。隨後，改革開放，冷戰結束，全球化，美國帶領西方挹注中國經濟發展，創造了史上最大的世界工廠、全球市場，改變了全球的生產、貿易、就業、所得。但，中國的飛躍成長，也改變了習近平的想像，他想挑戰既有的國際秩序，這意味著挑戰美國的霸權地位。而二○○九至二○一七，時任總統歐巴馬，輕忽習近平的挑戰，令習更加深東升西降的執念，一意追求中華民族偉大復興的強國夢。二○二二烏俄戰爭，也成了他鋪陳強國夢的機會。這時，企圖捲土重來，且聲勢不弱的川普，則積極推銷「協防付費」觀念，北約、日本、韓國、台灣，無一例外。美國的自我角色重新定位，堪稱二戰結束以來的最大變數。

後冷戰，全球化，樂觀主義洋溢，猶如二○○八北京奧運口號：同一個世界，同一個夢想。如今，這個口號，被習近平解構了。他正在鞏固全球專制集權，挑戰美國為首的鬆散民主盟友，雙方力量對比，各有優劣。雙方都強調不想戰爭，但習近平持續擴張戰爭機器，對鄰國咄咄逼人。只是，中國經濟大不如昔，其所衍生的社會矛盾，宛如習近平頭上有一把懸劍。不過，對於中國這種「侵略性的鎖國主義」，千萬不能假設經濟下陷是窮兵黷武、對外侵略的制約，北韓金氏家族三代早已反證這一點。更何況，一黨專政之下，即使國內經濟民生困頓，依舊到處從事撒幣外交，掠奪戰略物資、要塞，且以利益分化民主陣營，以爭取國際秩序修正權。

賀錦麗，川普，誰將贏得十天後的大選？這次會不會發生四年前的選後症候群？現在猜測意義不大了。值得憂慮的反而是，不論賀、川何者勝出，上任之後的重大政策與選舉語言，實際上會出現多大的落差。他們之一當選，國際社會的觀察焦點莫過於，新政府如何處理烏俄戰爭、以哈戰爭，以及南海、台海、東海、朝鮮半島的緊張。北韓助俄侵烏已化暗為明，中國會不會也跟著豁出去？如果，川普不願再承擔「白人的負擔」，或者，牙買加、印度裔的賀錦麗懷有「白人的原罪」，都不願甚至無力再承擔國際領導責任，那麼，二戰結束以來的國際體系不無可能重新改寫。

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