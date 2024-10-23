林保華之聲》漢奸炒股，這是什麼市場經濟？

◎林保華

由於習近平的「國進民退」，扼殺經濟活力，且不顧人民死活執行「動態清零」，致中國經濟元氣大傷，股市長期不振，外資紛紛退場。即使中央下令股評不得妄議中央政策，不得唱空中國股市，股市也無法起死回生，連消息靈通的前《環球時報》總編輯胡錫進進場也碰一鼻子灰而唉聲嘆氣。

由於習近平的「國進民退」，扼殺經濟活力，且不顧人民死活執行「動態清零」，致中國經濟元氣大傷，股市長期不振，外資紛紛退場。（歐新社）

為迎接中共建國七十五週年大慶，鼓起民眾歡樂情緒，中共發出組合拳，降準降息再配合其他一系列措施，最後再由中央政治局會議加持，股市於九月廿四日開始大升，到國慶黃金週放假前夕，大約暴升了兩成，讓股民歡樂過國慶，感激偉大、光榮、正確的中國共產黨給他們帶來幸福生活。期間有百萬以上年輕人新開股票帳戶，參與這場群眾運動。

請繼續往下閱讀...

至於假後股市開盤會往什麼方向走，到時再說。這是功利主義的中共一貫手法。一切以短期的利己政策來指導工作，導致政策的反覆。因此，假前聲稱在十月八日的記者會宣布新的救市政策，到了那天卻又老調重彈，導致股市出現重大反覆，香港股市更是出現史無前例的暴跌與成交金額。

這期間，中國證券界再大的禁令都無法封他們的嘴，因此也出現重大的爭議。最有代表性的是中國私募基金一哥但斌與網紅經濟學家任澤平之間的激辯爭論。任澤平認為這是五年一遇的大牛市，還說「對市場的看法，就一個字：買！」，十月八日會「開盤即收盤」，猶如馬英九的「開戰即終戰」的論調。但斌則一再強調風險，「這樣暴漲，必有暴跌」，預言股民「解套將遙遙無期」。任澤平斥但斌的觀點怪誕，關鍵時候唱空中國經濟和公共政策，是「吃飯砸碗」，籲「在關鍵時候跟祖國站在一起，不要當漢奸」，還指但斌的說法是「專業上無能，道德上無恥」。

但斌則回駁：「我想說作為一個經濟學家，應該理性客觀，而非用『陰謀論』、民粹主義，來試圖轉移視線和注意力」。在股市大回跌時，但斌點出：「誰才是真正的愛國，那些說大牛市、鼓吹大牛市的當了外資套現的幫兇！」，而外資的幫兇應該也是「漢奸」吧？

在這場爭論中，北京當局無法判斷哪個是真漢奸，哪個是假漢奸，或者兩個都是漢奸，於是發揚鄧小平「不要爭論」精神，封掉他們兩個的講話地盤。

其實大多數外資對北京的大撒幣政策也沒有信心，北京可以拼命印鈔票來挽救股市，挽救房地產，最後卻導致人民幣貶值崩盤。然而要結構改革談何容易？在專制腐敗體制下，資金的流向，中央也控制不住。目前是把利多政策逐步釋出，股市的起落幅度逐步縮小，但這又能維持多久？

現在該明白，社會主義市場經濟就是政治市場經濟，凡事與政治相連，如此能解決真正的市場問題嗎？

（作者為資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法