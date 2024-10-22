社論》台灣的少子化解題

行政院國發會上週發布人口推估，指出我國未來總人口將持續下降，二○二五年進入六十五歲以上人口占比超過兩成的「超高齡社會」，二○二八年勞動人口比重上升帶動經濟成長的「人口紅利」結束，且長期老化程度將更明顯。按此推估，由於少子化、老化日趨嚴重，二○七○年總人口將從現今兩千三百四十萬人，減為一千四百九十七萬人。

台灣人口結構拉警報，少子化、老化、人口「生不如死」而減少，都已不是新聞，且為現在進行式。國發會的推估，只是再度印證，儘管政府宣稱少子化為「國安危機」，且採取了若干因應措施，仍未能扭轉趨勢。

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我國人口問題嚴重，不僅隨著時間推移日益明顯，從國際現狀來看，也是如此。按美國中情局《世界概況》（The World Factbook）比較，台灣每一婦女平均生一．一個嬰兒，生育率在全球兩百二十七個國家地區排名最末，不僅不如全球平均的二．四二，也遠低於人口平衡所需的二．一。生育率低迷，出生率隨之不振，約千分之七．三的出生率，同樣在全球居最末段的第兩百二十名。孩子生得少，人口欲增不易，千分之○．三的年成長率，雖高於人口同樣已呈減少的日本，卻遠低於世界平均的千分之十．三，在全球排名居第一百九十一，也屬末段班。整體來看，兩千三百多萬人口的中位年齡四十四．六，比全球平均的三十，老了將近十五歲。

往前看，國發會預估，二○二七年十八歲大學入學年齡人口將首次低於二十萬，二八年十五到六十四歲工作年齡人口占比低於三分之二，四九年總人口低於兩千萬，五○年老年人口達卅八．四％。從而，從各種角度看，台灣人口問題危機重重。傳統上，人口是國情國力的重要指標，也是國家主要戰略資源；人口變化影響個人、家庭、社會經濟、環境、文化與政治等諸多層面。簡言之，人口減少將導致稅負增加，社會安全資金縮水，兒童缺乏足夠同伴互動，年輕勞動力匱乏，社會失去活力。台灣已出現的各級學校招不到學生、傳統產業缺工、募兵員額達標不易，均屬之。人口問題是長期現象，短期不易看出，台灣現今既已形成「國安危機」，亟應嚴肅面對，尋求有效方策。

必須強調，儘管全球逾八十億人口仍持續增加，有四分之一國家地區已出現負成長。誠然，人口並非越多越好，適當規模和結構從不同角度著眼，有不一樣答案，但其變動必生相關效應。大致說來，生育率降低、少子化隨著經濟發展而趨於明顯，甚至是一種慢性病。究其原因，工業化和現代化使女性地位提高，就業機會增加，需在家庭與事業間取得平衡；教育水準提升延後了生育年齡，都市化造成房價上漲，養育孩童負擔沉重，台灣年輕人尤為低薪所苦，諸多因素導致生育率下降。東亞諸國的生育率及出生率排名近年都居世界最末段班，主因或在於此。

包括台灣在內，面臨少子化的國家，政府並未坐視，但以往經驗卻顯示，政府措施在降低人口的功效明顯高於鼓勵生育。中國曾長期嚴格實施「一胎化」政策，近年放寬後人民並未領情，人口成長率居全球末段的第一百七十二名；日本戰後以鼓勵避孕及墮胎除罪化降低人口成長，如今全力催生，成效不彰；南韓一九七○年代以墮胎合法化且不鼓勵生育兩個以上孩子，現今也為嚴重的不婚不育苦惱。

大致說來，各國政府鼓勵多生孩子，主要措施不外放寬育嬰假，以補貼等方式做好托嬰，鼓勵男性陪產並分擔家務，企業縮短工時和加薪，從稅捐減免提供誘因，並促進年輕人結婚及生育。另外，開放移民，選擇性的引進人才，也見諸若干國家，雖然在政治社會上都有不少爭議。

我國近年在這方面也有作為，官方設有專案辦公室，實施鼓勵生育、放寬育嬰假、擴大並充實托嬰環境、強化幼教等等，而以「六歲以下兒童國家一起養」口號喊得最響亮，且不惜大撒幣。然而，改善人口問題，政府責無旁貸，投資下一代國家才有前途；但政府可以鼓勵多生育，生兒育女卻是個人的事，政府不能生小孩，養育也不可越俎代庖。同樣地，養老是個人應及早規劃的要務，不能全靠政府；年輕一輩前景有希望，長者才能「老有所終」。

人口問題不是一天造成的，其形成緩慢而長遠，改善現狀要高瞻遠矚。現今問題浮現，是過去未妥善處理所致；如再延宕，危機難解，代價沉重，社會整體應積極面對。

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